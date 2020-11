Upoznali se preko 'fejsa': Nea iz Života na vagi trudna 6 mjeseci

Povodom prve godišnjice veze Nea je na društvenim mrežama objavila kako ona i Antonio čekaju dijete. Otkrili su i kako bi se trebala roditi curica, kojoj žele dati ime Annabella

<p>Bivša kandidatkinja 'Života na vagi', <strong>Nea Jurković</strong> (36) iz Kastva, nakon showa pronašla je dečka, <strong>Antonija</strong> <strong>Kestena</strong>, s kojim je sada u vezi već godinu dana. Povodom godišnjice Nea je objavila i sretne vijesti kako je trudna. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s voditeljicom 'Života na vagi' Sanjom Žuljević</strong></p><p>- Sretna nam godišnjica ljubavi. Ušli smo u šesti mjesec trudnoće i uskoro upoznajemo plod naše velike ljubavi, našu malu curicu. Volim te zauvijek nas dvije - napisala je Nea uz fotografiju na kojoj pozira s Antonijem te je vidljiv trudnički trbuščić.</p><p>Nea je pokazala i da je na dar od dečka za prvu godišnjicu veze dobila ukrasnu drvenu knjigu na kojoj je bila njihova slika i Antonijeva poruka.</p><p>- Moja Nea... Evo prošla je prva godina naše velike i jake ljubavi. Zbog tebe sam drugačiji i iskreno bolja osoba, u biti da skratim ti me činiš ono što ja trebam biti. Uskoro očekujemo našu malu <strong>Annabellicu </strong>što je plod iskrene i jake ljubavi. S tobom želim do kraja dok nas smrt ne rastavi. Sretna godišnjica veze, ljubavi - napisao je Antonio. </p><p>Nea i Antonio upoznali su se nakon što je on nju vidio na televiziji. Poslao joj je poruku na društvenim mrežama, počeli su se dopisivati i družiti te na kraju završili u vezi. Također, kaže kako joj razlika u godinama nije bitna.</p><p>- Ma godine ionako ništa ne znače, bitno da nam je lijepo, uživamo u šetnjama, treniramo zajedno, planinarimo na Platak - rekla je bivša natjecateljica 'Života na vagi' svojedobno za <a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3633007/nea-iz-zivota-na-vagi-se-zaljubila-njen-decko-zahvalio-rtl-u-hvala-sto-ste-mi-je-nasli/?utm_source=rtlhr&utm_medium=post&utm_campaign=organic&fbclid=IwAR0qLirEfHUtugLEQSZJLgn0DDWARUf_fVUe5GVMvXpna9JSX_epYDjz-jk" target="_blank">RTL</a>. </p><p>Medicinska sestra u show je ušla sa 144 kile, a nakon showa je imala 99,4 kile. </p>