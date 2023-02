Urban &4 najavili veliki koncert u Areni Zagreb i to u pratnji Simfonijskog orkestra HRT- a

Jedan od najsvestranijih i najkreativnijih glazbenika na domaćoj sceni, Damir Urban (54), najavio je veliki koncert u Areni Zagreb. Urban i njegova Četvorka na veliku pozornicu zagrebačke Arene stižu u pratnji Simfonijskog orkestra HRT-a kojim će ravnati maestro Alan Bjelinski.

Damir Urban se glazbom bavi još od djetinjstva, a njegova bogata karijera obuhvaća više od desetak autorskih albuma objavljenih tijekom godina rada u grupi Laufer, kao i onih objavljenih tijekom samostalne karijere (The best off, Pustinje, EP, Otrovna kiša, Žena dijete, Retro, Hello!, No mix no sex, Urban & Hauser, Kundera, Mamut, Live at Lisinski, Skice...).

Rad u Lauferu i Urban&4, kao i rad na albumu sa svjetski poznatim violončelistom Stjepanom Hauserom donosi mu čitav niz strukovnih priznanja u vidu nagrada Porin, Crni mačak i MTV Gold Award, te priznanja kao što su Nagrada grada Rijeke, te Nagrada Miroslav Korbler Hrvatskog društva skladatelja. Surađivao je s mnogim poznatim i priznatim glazbenicima (Gibonni, Rade Šerbedžija, Stjepan Hauser, Matija Dedić, Orkestar Opere HNK Ivana pl. Zajca, En Face, Vatra…), a mnoge su njegove pjesme svoj novi život dobile kroz više nego uspješne obrade.

Tijekom posljednjih nekoliko godina intenzivnije surađuje s Antom Gelom. Ta suradnja rezultirala je koncertnim albumom 'Urban&4 & Zagrebačka filharmonija Live at Lisinski' koji je ovjenčan s tri Porina. Iste godine je pjesma 'Iskra' dobila nagradu Porin za najbolju izvedbu grupe s vokalom, ali i Porin za najbolju pjesmu godine.

'Div', 'Pseća oluja', 'Nitko osim nas' i 'Sama' singlovi su s hvaljenog albuma 'Lipanj, Srpanj, Kolovoz', koji je dobio nagrade Porin za Album godine te za Najbolji album rock glazbe. Singl 'Sama' odnio je nagrade za Pjesmu godine te Najbolju izvedbu grupe s vokalom, a Urban &4 dobitnici su i nagrada Rock&Off u kategorijama Pjesma godine te Iskonova nagrada publike.

Urbanova vjerna publika svaki njegov novi singl objeručke dočeka, što redovito pokazuju ovacijama na njegovim koncertima. Damir Urban svojim koncertima nikoga ne ostavlja ravnodušnim pa i ne čudi što se za njegove nastupe često traži ulaznica više.

