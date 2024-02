Urednik Dore tvrdi da su voljni organizirati Eurosong čak i ako naš Baby Lasagna ne pobijedi

Tomislav Štengl sinoć je gostovao u emisiji Otvoreno s pobjednikom Dore Baby Lasagnom i glazbenim kritičarem Hrvojem Horvatom. Tom je prilikom rekao kako ne vidi nijedan razlog zašto HRT ne bi mogao organizirati Eurosong. Voditelj je u jednom trenutku u emisiji rekao da je Ukrajina trenutno ispred Hrvatske na kladionicama i pitao šefa Dore što će se dogoditi ako Ukrajinci pobijede, a ne budu mogli zbog situacije u državi organizirati Eurosong, a Hrvatska bude na drugom mjestu.

- Naravno, odmah ćemo se obratiti drugoplasiranoj zemlji, što znači ako smo to mi, onda kreće akcija tu na HRT-u. Ako HRT pristane na to, bit će organizator. To su veliki organizacijski iskoraci i tu je puno novca u igri. Iz mog iskustva od 30 godina na HRT-u ne vidim nijedan razlog zašto to HRT s EBU-om to ne bi mogao odraditi - rekao je Štengl.

Također, urednik Dore osvrnuo se i na kritike koje su krenule već prvu polufinalnu večer, a tiču se lošeg tona za kojeg su mnogi okrivili upravo HRT.

- Tu opet ulazimo u takvu teoriju. Svatko ima drugačije viđenje tona. Ja neću tvrditi da je bio dobar ili loš, jer u tom kaosu u kojem sam ja živio zadnja dva tjedna, ja u tom trenutku ne mogu biti fokusiran samo na taj segment. Mislim da je u finalu ton bio jako dobar. Ono što je nama bitno da izvođači koji su nastupali nisu imali toliko prigovora. Ako je producentima bilo u redu, onda je to nama dobro. Na svim probama su imali mogućnost poslušati o čemu se radi - zaključio je.