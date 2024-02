Usher otpjevao najveće hitove na poluvremenu Super Bowla

Poluvrijeme Super Bowla je godinama već sinonim za veliki glazbeni spektakl. Na ovogodišnjem je nastupio pjevač Usher sa svojih nekoliko najvećih hitova.

Nastup je trajao 13 minuta, a uz njega se pojavilo i nekoliko gostiju.

Foto: MIKE BLAKE

Pjevač je svoj nastup otvorio s pjesmom 'Caught Up' nakon čega je nastavio sa svojim najvećim hitovima.

Na pjesmi 'My Boo' mu se pridružila Alicia Keys koja je usto izvela i pjesmu 'If I Ain't Got You', a posebnu pozornost privukao je crveni klavir, kao i njezina crvena haljina.

Foto: Kyle Terada

U jednom se trenutku Usher na pozornici pojavio u blještavom outfitu. Američka kantautorica H.E.R. je na pozornicu u Las Vegasu došla sa svojom gitarom, još pjevača i plesačima - na rolama. Usheru se pridružio i Will.I.Am iz 'Black Eyed Peasa' te su izveli pjesmu 'OMG'.

Cijeli nastup završio je pjesmom 'Yeah' na kojoj su gostovali Lil Jon i Ludacris.

Foto: Kyle Terada

Usprkos glasinama, Justin Bieber nije bio Usherov gost iako su ga fotografi snimili u Las Vegasu uoči Super Bowla.

Usher je, kako javlja Page Six, ranije komunicirao s Bieberom oko gostovanja, no čini se kako je popularni pjevač samo došao uživati u utakmici. U publici je i Taylor Swift koja je došla podržati Travisa Kelcea.