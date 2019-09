Usklađene: Bivša miss Turizma obukla isti kaput kao i glumica

U galeriji SC-a predstavila se jesenska kolekcija S.Oliver-a. Brend će uskoro proslaviti 50 godina karijere, a zabavi su se odlučile pridružile zagrebačka glumica Petra Kurtela (35) te bivša Miss turizma Anita Dujić (34).

Djevojke su se na slavlju pojavile u identičnim, šarenim kaputima do koljena te spremno pozirale pred fotoreporterima. Dok je Anita ispod kaputa odjenula dugačku haljinu do poda i outfit upotpunila crnim remenom modnog brenda Gucci, Petra se odlučila na nešto ležernije izdanje.

Pozirala je u crnim hlačama, puloveru te niskim čizmama i s ponosom pokazala lice bez trunke šminke. Manekenka i dizajnerica prije osam mjeseci postala je majka djevojčice Lily dok je glumica majka sina Relje (1).

Obje očigledno osim roditeljskih obaveza imaju slobodnog vremena za obilazak modnih događanja.

Bivša Miss turizma u vezi je sa škotskim menadžerom Duncanom Broadfootom. Inače, par je živio u Londonu, ali je Anita rodila u Hrvatskoj.

- Plan je da rodim u Hrvatskoj, jer je ipak lakše kad ti je okruženje dobro poznato. Duncan će ovu zimu pauzirati od filmova kako bi mogao biti s nama u Zagrebu. Oboje smo jako uzbuđeni - rekla je Anita prošle godine. No nakon rođenja kćeri Ducan je zbog posla morao putovati na više lokacija.

No Anita je objasnila kako do daljnjeg neće mijenjati trenutačnoj adresu, no zbog muževog posla, priznaje kako će se morati naviknuti na život između dvije lokacije.

Petra je s dečkom, arhitektom i dizajnerom videoigara, Igorom Banovićem dobila sinčića u kolovozu 2017. godine. Nedavno je priznala kako je prestala dojiti sina.

- Moram priznati da mi je teško palo. Ne mogu reći da sam uživala u dojenju. Prve mjesece provela sam plačući Relji po glavi i proklinjajući i dojke i sve vezano uz njih, ali sad na kraju vidim da je upravo dojenje jedina stvar u mojem majčinskom stažu za koju sam bila sigurna da dobro radim. I nije sad toliki problem što sam ga njemu ukinula, nego što sam ga ukinula sebi. Izbila sam si jedini as iz rukava i ostala gola. Al dobro je ponekad ostat gol, resetira te to. Natjera da nađeš nove asove, da se mijenjaš, postaješ bolji, 'apgrejdaš' odnose. Poljuljalo me sve ovo, prva linija obrane je ukinuta, ali neka. Na malo razdrmanim nogama idem dalje ponosna na sve što je bilo i znatiželjna oko svega što će doći - napisala je tada glumica iskreno na Instagramu.

Nakon poroda djevojke su vratile vitku liniju pa na društvenim mrežama često poziraju u modnim kombinacijama s dječjim kolicima.

