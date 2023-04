Uskoro kreće sezona na Zrću: Na prvomajski festival u Nou stižu Rozga, Nikolija, Cunami i Sajfer

Prošlogodišnje izdanje May 1st Festivala na Zrću bilo je potpuno rasprodano, tako da ne čudi što su u Noa Beach Clubu odlučili i ove godini ponoviti spektakl. Event koji ne smijete propustiti starta 28. travnja i traje do 01. svibnja. Na Zrće stižu - Jelena Rozga, Nikolija, Cunami i Sajfer.

- I ove godine otvaramo prvi sezonu i to s eventom koji je prošle godine bio rasprodan. Imali smo odlične reakcije domaće i regionalne publike, tako da smo se ove godine odlučili za još veći event za zagrijavanje. Sezona 2023. bit će prepuna odličnih festivala i iznenađenja - poručuju iz Noa Beach Cluba.

Koncept May 1st Festivala i više je nego privlačan i to ne samo zbog toga što pada na produženi vikend pa je idealna prilika za odlazak na odmor. Već i zbog toga što u svom paketu najpoznatija party destinacija u Hrvatskoj nudi glazbeni spektakl za koji će biti zaduženi Jelena Rozga, Nikolija, Cunami i Sajfer; zatim odličan smještaj, vodene sportove, after beach partyje, večernje programe i BBQ party. Zrće je od 28. travnja do 01. svibnja destinacija na kojoj – morate biti.

Trenutno su cijene za festivalske ulaznice 25€ (Regular) i 35€ (VIP), a od 20. travnja cijene su 28€ (Regular) i 38€ (VIP). Opcija je naravno i pojedinačna ulaznica, ulaznica za BBQ party (koja iznosi samo 10€) ili paket koji uključuje i ulaznice i smještaj.

Što se smještaja tiče, poručuju sa Zrća kako su već sad sve vile s bazenom Noa Glamping Resorta rasprodane, ali u ponudi imaju još Noa Apartmane u Novalji i Hotel Oleu, koje posjetitelji mogu bukirati kroz njihove pakete s ulaznicama.

Uz glavne artiste, na prvomajskom festivalu za dobru atmosferu bit će zaduženi i resident DJ-evi Noa Beach Cluba – Miek&Me, Lorenzo, Vandal Steve & Noide. Tirkizno more, privatni bazeni, bijeli separei, hrpa sadržaja i više nego povoljne cijene u predsezoni u kombinaciji s prvomajskim festivalom, odličan su razlog da rezervirate produženi vikend na 'hrvatskoj Ibizi'.

