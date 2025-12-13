Hrvatsku predstavlja Marino Vrgoč s pjesmom 'Snovi', i to u konkurenciji od 18 mladih pjevača i pjevačica iz cijele Europe. Natjecanje se održava u Gruziji, a može se pratiti od 17 sati na Drugom programu HRT-a
Prva se predstavila Malta s pjesmom koja donosi poruku nade, vjere u sebe i snova...
Nakon čak 11 godina, Hrvatska se vraća na Dječji Eurosong! Natjecanje je počelo u gruzijskom gradu Tbilisiju, a našu zemlju predstavlja Marino Vrgoč, pobjednik prve sezone 'The Voice Kidsa'. On će izvesti pjesmu 'Snovi', koju potpisuju Ines Prajo i Arijana Kunštek, a koja nosi poruku nade i snova koji nas vode prema boljoj budućnosti.
Marino nastupa treći nakon Malte i Azerbajdžana, a nakon njega slijede San Marino, Armenija, Ukrajina, Irska, Nizozemska, Poljska, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Italija, Portugal, Španjolska, Gruzija, Cipar, Francuska i Albanija. Finale se prenosi na Drugom programu HRT-a od 17 sati.
Yağmur predstavlja Azerbajdžan s pjesmom 'Miau Miau'. Pjesma je vesela, energična i donosi zabavnu poruku o prijateljstvu i nježnosti. Uz redovne školske obaveze, studira vokalne izvedbe i uzima satove klavira.
Među njezinim omiljenim izvođačima su Michael Jackson, Billie Eilish, Jennie iz Blackpink, Aygun Kazimova i Aybeniz Hashimova.
Izvan pozornice, Yağmur je energična i kreativna djevojčica koja voli rolati i izrađivati slatke poslastice. Njezina strast prema korejskoj kulturi i K-popu je toliko jaka da je već naučila nekoliko fraza na korejskom jeziku.
Eliza Borg predstavlja Maltu s pjesmom 'I Believe'. Ova inspirativna pjesma donosi poruku nade, vjere u sebe i snova koji se mogu ostvariti. Ona je mlada pjevačica iz Malte koja je svoju ljubav prema glazbi otkrila prije svega dvije godine.
Od tada je sudjelovala na brojnim lokalnim i međunarodnim glazbenim natjecanjima, a njezin jedinstveni glas i emotivne izvedbe donijele su joj priznanja i pohvale.
Eliza je 2025. godine pobijedila na 'The Voice Kids Malta' i time stekla priliku predstavljati svoju zemlju na Dječjoj Euroviziji. Uz pjevanje je i talentirana plesačica.
Voditelji su David Aladašvili i Liza Ciklauri. David Aladašvili je poznato lice GPB-a, voditelj brojnih glazbenih emisija i umjetnički direktor Nacionalnog omladinskog centra u Tbilisiju. Izvan televizije uspješan je pijanist - školovao se na Juilliardu i nastupao u Carnegie Hallu.
Liza Ciklauri je iskusna TV voditeljica i novinarka. Vijesti vodi od 2014., a iza sebe ima vođenje velikih koncerata, ceremonija i međunarodnih događaja, uključujući otvorenje EuroBasketa 2022.
Na samom početku finalne večeri, predstavnici svih zemalja izašli su na pozornicu sa svojim zastavama i predstavili se publici u dvorani i gledateljima pred malim ekranima.
Počeo je Dječji Eurosong!