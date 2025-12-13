Nakon čak 11 godina, Hrvatska se vraća na Dječji Eurosong! Natjecanje je počelo u gruzijskom gradu Tbilisiju, a našu zemlju predstavlja Marino Vrgoč, pobjednik prve sezone 'The Voice Kidsa'. On će izvesti pjesmu 'Snovi', koju potpisuju Ines Prajo i Arijana Kunštek, a koja nosi poruku nade i snova koji nas vode prema boljoj budućnosti.

Marino nastupa treći nakon Malte i Azerbajdžana, a nakon njega slijede San Marino, Armenija, Ukrajina, Irska, Nizozemska, Poljska, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Italija, Portugal, Španjolska, Gruzija, Cipar, Francuska i Albanija. Finale se prenosi na Drugom programu HRT-a od 17 sati.

Foto: EBU – Corinne Cumming