Prava drama odvijala se u ovo vrijeme prošlog tjedna. Hana Rodić (23) i Goran Jurenec (40) obavijestili su javnost da su prekinuli, ali onda je krenula 'paljba'.

Tvrdilo se da su prekinuli još oko Božića, Hana je odmah 'servirala' dokaze i iz prepiske je bilo očito da su prekinuli nekoliko dana ranije. Onda je Jurenec ispričao kako je prevario Hanu i da se s novom-starom djevojkom Claudijom Lucijom preselio u London. S njome je već bio u vezi prije nego je u showu 'Gospodin Savršeni' upoznao Hanu.

Na Haninu stranu stali su njezini pratitelji, ali i oni koji su dotad bili na Goranovoj strani jer ne podržavaju prevare i laži. Bilo kako bilo, hrpu utjeha i riječi podrške ispod Haninih fotografija, ali i poruke koje su joj slali, očito su urodile plodom.

Naravno da joj je teško, to je potvrdila i sama Hana, ali mora ići dalje i ne želi dopustiti da se nervira zbog bivšeg dečka jer on to nije zaslužio.

Zato se ovih dana opuštala uz prijateljicu, Maju Nikolić, koja je 2012. bila Miss Hrvatske. Djevojke su na stolu imale razne delicije, od šunke, jaja, mladog luka...

- Nemoj se zbog njega mrštiti. Zaboravi ga, zaslužuješ bolje - poručili su pratitelji Hani.