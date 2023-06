Ušla je u show s gotovo 150 kg, a nakon godinu dana izgleda u potpunosti neprepoznatljivo

Emisija 'Život na vagi' nastavlja mijenjati živote. Tako je i Čehinja Zuzana Filipaš u šestoj sezoni 'Života na vagi' napravila promjenu za koju možemo reći kako joj je spasila život. Ona je u show ušla sa 146 kilograma, a u emisiju se prijavila jer se više nije mogla pogledati u ogledalu.

- Vidim neku drugu osobu. Više si neću dopustiti da ne volim samu sebe. Želim biti vesela jer sam inače takva osoba - rekla je tada Zuzana za RTL.

Foto: Instagram/Zuzana Filipaš

Zuzana nije dogurala daleko u showu, no sama volja i hrabrost da se prijavi u emisiju potaknuli su je na promjene. Ona je jedna od onih Danas ona izgleda neprepoznatljivo, a promijenila je i svoje životne navike. Trči, planinari, prilagodila je prehranu i postala je pravi uzor svima koji imaju problem s kilažom.

Foto: RTL

Od njezinog ulaska u show prošlo je godinu dana, a to je podijelila i na društvenim mrežama. Pokazala je promjenu od prvog treninga kojeg je odradila do danas i još jednom pokazala kako se dolazi do promjene.