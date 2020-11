Uspon i pad glavnog ucjenjivača porno industrije: Bio u egzilu...

<p>Nekoliko godina nakon što se WikiLeaks proslavio objavljujući gomile povjerljivih dokumenata i informacija, industrija filmova za odrasle dobila je i svoju aferu - Porn Wikileaks. Njezin je smisao bio terorizirati izvođače objavljujući njihove privatne informacije, pa i prava imena više od 15.000 porno glumaca i glumica. Poput pravog Wikileaksa i ova se hvalila tvrdnjama kako će se uz pomoć tih informacija boriti protiv korupcije, poput svog 'velikog brata' Wikileaksa s kojima su poveznice bile i puno veće od planiranih. No u većini slučajeva Porn Wikileaks zapravo je bio mjesto niz anonimnih glasina, homofobnih optužbi, govora mržnje i rasizma. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nekad gimnastičarka, danas pornoglumica</strong></p><p>U isto vrijeme dok se<strong> Julian Assange </strong>skrivao u ekvadorskoj ambasadi, <strong>Donny Long </strong>poznat kao <strong>Donald Carlos Seoane</strong>, za kojeg se vjeruje kako je osnivač pornografskog Wikileaksa, pobjegao je iz zemlje. U egzilu je proveo šest godina, otišao u mirovinu i izolirao se od djelovanja u porno industriji. Živi u predgrađu Floride i drži se ispod radara, i sada je kako je sam rekao, običan obiteljski čovjek, piše<a href="https://www.thedailybeast.com/the-rise-and-fall-of-porns-julian-assange?ref=scroll" target="_blank"> The Daily Beast</a>. Prvi su se put informacije na Porno Wikileaksu pojavile krajem 2010. godine. I odmah zaplašile cijelu industriju. Posebno kada su u ožujku 2011. godine objavili rezultat ukradenih testova na spolne bolesti iz klinike koje je nedugo nakon krađe dokumenata i zatvorena. Anonimne lozinke omogućile su korisnicima da u svijet pošalju i sve svoj rasističke, seksističke i homofobne glasine. </p><p>Većina ovih glasina bavila se pitanjem pravih imena glumaca i jesu li se bavili i homoseksualnom pornografijom. Za nekoliko njih pripremljena je i opsežna baza s osobnim podacima, ne samo o njima, već i o njihovim prijateljima i obitelji. U slučaju jedne bivše porno zvijezde objavljene su fotografije majke, oca, sestre i doma u kojem su živjeli.</p><p> </p><p>Od početka Porn Wikileaksa Donny Long držao se izjave kako 'on samo podržava projekt', iako je povezan sa domenom pornwikileaks.com i nekoliko sličnih stranica, kako kaže odvjetnik upoznat s njegovom dokumentacijom. Long je postao sumnjiv upravo zbog svog homofobnog govora i jezika mržnje po kojem je postao poznat i za vrijeme svojih dana u porno industriji.</p><p>- Ne volim queer ljude i to je svima jasno. Ne želim svoj k.... gurati tamo gdje su možda i zaraženi HIV-om - rekao je. </p><h3>Vodio je rat s 'gay mafijom'</h3><p>Long je odrastao u predgrađu Miamija, Kendallu. Svoje mlade dane proveo je radeći na brodovima. Ubrzo je odustao od školovanja i zaposlio se u marini. 1998. godine optužen je za provalu u stan bez stanara. 2000. godine kratko je bio vlasnik tvrtke koja je preprodavala brodove, otkupljivao starije modele od osiguravajućih kuća i prodavao ih dalje. </p><p>Bez posla je ostao kada se turizam iz tog dijela preselio južnije ili kako je sam rekao 'kada su mediji ugasili njega i mnoge druge svojim lažnim vijestima'. Nakon toga bavio se prodajom u jednom drugoj tvrtki. Bio je to dosadan posao, prisjeća se, na kojem je većinu vremena provodio gledajući porniće. I ubrzo pomislio kako bi se time mogao baviti i sam. Počeo je kao amater u Miamiju prije nego se preselio u Los Angeles kako bi radio sa profesionalcima. Svoju je karijeru izgradio na napadanju glumaca homoseksualaca i onih koji s njima rade.</p><p>- Što sam duže ostajao u biznisu, to sam gledao kako su ga homoseksualci počeli uništavati. Bilo je tu i prekida snimanja, cjepiva protiv HIV-a, i sve je to bilo povezano sa muškarcem koji se bavio gay pornografijom - naglašava. </p><p>Imao je i svoj pornografski studio u kojem je 'započeo rat s gay mafijom'. Tako je u predvorju objavio fotografije svakog glumca koji je radio u gay porno industriji kako bi 'ucijenio svakog pe*era koji radi u pornografskom svijetu'. Ubrzo je ostao bez posla, a on sam rekao je kako ga je 'smanjio' i preselio se u rodnu Floridu. </p><p>- Čim sam to napravio svi oni koji su me godinama mrzili počeli su širiti glasine internetom kako sam ispao iz posla, ispao iz pornografije - objašnjava. </p><p>I tada se pojavio Porn Wikileaks i potrajao do srpnja 2011. godine, kada se pojavio njihov rival The Real Porn Wikileaks (TRPWL). Hakirali su originalne podatke korisnika i tako pronašli niz osobnih podataka suradnika. Pokrenuli su oštru kampanju protiv originalnog sajta, sve dok korisnici nisu obrisali sve što su objavili na originalnom sajtu. Nakon samo mjesec dana borbe Porn Wikileaks kako kaže ManWin Tompkins koji upravlja TRPWL-a, je ugašen. I tada je Long napustio zemlju. </p><p>- Otišao sam u Aziju jer su Amerikanke debele i misle da se*u zlato - rekao je. U to je vrijeme napisao na svojoj stranici kako je 'bio prisiljen napustiti zemlju i čuvati svoja leđa zbog gay mafije koja je sve to započela'. </p><p>Proveo je šest godina na Tajlandu gdje se i oženio, dobio dijete, razveo se i ponovno vjenčao. Nakon nekoliko godina putovanja po Latinskoj Americi vratio se na Floridu sa svojom suprugom, djevojkom koja nastupa pod imenom <strong>Heather Deep</strong>.</p><p>- Moj stalni posao je briga o obitelji - rekao je kada su ga novinari pitali čime se sad bavi. Kaže kako se više ne bavi pornografijom, no gay mafija ga i dalje opterećuje.<br/> </p>