Zorana Vukić, voditeljica i urednica emisije 'Informer', koja je od proteklog vikenda ponovno u programu Nove TV, karijeru je započela kao manekenka kada joj je bilo samo 16 godina. Tada se pojavila na naslovnici magazina OK, a taj se primjerak prodao u čak 115 tisuća primjeraka.

- Kao djevojci od 16 godina takva pažnja mi je imponirala. Sam odlazak na probno fotografiranje je zapravo bio izazov, a osim mene je na fotografiranju bilo još prisutno još pet djevojaka. Naravno do objavljivanja nismo znali koja će od nas biti na naslovnici tako da je zapravo čast biti odabrana, a manje po tome što su me poslije prepoznavali zbog toga. Ako se ne varam, u to vrijeme to je bio rekordan broj primjeraka, tako da mi je to fotografiranje u tim godinama svakako dalo određeno samopouzdanje - ispričala je Zorana za Večernji list.

Devedesetih su je često i uspoređivali s glumicom Pamelom Anderson (53), a svoju manekensku karijeru Vukić pamti kao jako kreativan period.

- Suradnja i prijateljstvo s divnim ljudima koji su me naučili poslu , ali i redu. Nije to samo zanimanje u kojem trebaš biti mršav. Treba biti radišan, uporan i vrlo strpljiv. Ići na castinge i prihvaćati biti odbijen, a opet i slaviti kada si odabran - rekla je.

Zorana je bila i hostesa u emisiji 'Čušpajz by Neven Ciganović'. To je bilo njezino prvo nacionalno televizijsko pojavljivanje.

- Na castingu sam odabrana da budem televizijska hostesa za RTL televiziju i tada mi je to bilo zabavno. Neven je jedna divna i vrlo zabavna osoba koju moraš voljeti. Uloga je bila pojavom opisivati osobu o kojoj on govori tako da je bilo i smijeha - prisjetila se Zorana za Večernji list. Kasnije se pojavila u serijama 'Zabranjena ljubav' i 'Krim tim 2', ni o glumi nikad nije razmišljala. Bolje se snašla u voditeljskoj ulozi.