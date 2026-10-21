Uspoređuju ga s Balaševićem: 'Cura se u stihovima prepozna i gdje treba i gdje ne treba'

Mladi glazbenik Ante Balen (23), koji posljednjih mjeseci privlači sve veću pažnju publike na društvenim mrežama, predstavio je novu pjesmu 'Vjeruj mi, ljubavi', za koju potpisuje glazbu i stihove. Pjesma je nastala spontano, u svega petnaestak minuta, nakon jedne posebno inspirativne svirke. Kako Ante kaže, njegove se pjesme jednostavno dogode, a ova je upravo rezultat jednog takvog trenutka. Videospot za pjesmu napravio je Alen Vlajnić.

Ante je u posljednje vrijeme privukao veliku pažnju na društvenim mrežama, gdje njegove interpretacije poznatih pjesama nailaze na oduševljenje publike i bilježe velik interes. Sve veći broj ljudi tako otkriva njegov prepoznatljiv vokal i način na koji pjesmama daje vlastiti pečat. Ove zime slijedi i važan korak u njegovoj glazbenoj priči. Naime, 6. prosinca održat će svoj prvi samostalni koncert u zagrebačkom SAX!-u, a u razgovoru za 24sata otkrio nam je detalje iz privatnog života, ljubavne inspiracije i planove za budućnost.

- Svaka pjesma je posebna na svoj način. Iskreno, teže mi je govoriti o njima nego ih napisati jer imam osjećaj kao da je to sve malo veće od mene i da je svaki moj dodatni komentar u kojem nešto objašnjavam i pojašnjavam potpuno nepotreban. Jednostavno, one se samo dogode. Što se tiče 'Vjeruj mi, ljubavi', kompletna pjesma nastala je za otprilike 15 minuta. Imam neki čudan običaj nakon svake svirke da sjednem pod hladni tuš i dozvolim sebi da se svi doživljaji slegnu. Ova svirka bila je posebna iz puno razloga, a kad čujete pjesmu, bit će vam jasno i odakle je došla inspiracija - ispričao je Ante za 24sata.

Foto: Huihui Productions

Iako priznaje da iza svakog njegova stiha postoji stvarna osoba, ne želi previše otkrivati o tome kome je posvetio novu pjesmu. Smatra da je puno važnije da se slušatelji pronađu u emocijama koje opisuje, posebno oni koji su pokušavali zaboraviti nekoga tko im je nekada mnogo značio.

- Iza svakog mog stiha postoji stvarna osoba, ali to mi je manje bitno. Puno draži pogled na tu priču mi je da se u njoj prepozna svaka osoba koja na silu pokušava nekoga zaboraviti, umjesto da prihvati da će ta osoba uvijek na neki način biti dio njezina života i da nauči s time živjeti. Tek u tom trenutku, ako mene pitate, možemo normalno nastaviti sa svojim životom, bez kočnica - objasnio je glazbenik.

Ljubav je česta inspiracija za njegove pjesme, a zanimljivo je i kako na njegove stihove reagira djevojka. Ante kroz smijeh priznaje da se njegova partnerica ponekad prepozna čak i ondje gdje nije bila inspiracija, što zna dovesti do zanimljivih situacija. Ipak, smatra da je to nešto s čime se mora nositi gotovo svaki autor ljubavnih pjesama.

- Gospođica se prepozna i gdje treba i gdje ne treba, haha. Vjerujem da je to boljka s kojom se svaki tekstopisac mora nositi i zbog koje se mora objašnjavati kad god postoji neka upitna situacija. Bitno je da partnerica bude svjesna činjenice da, bez obzira na to što je možda jedan stih u pjesmi stvarno posvećen njoj, ne znači da je cijela pjesma - rekao je Ante.

Na pitanje je li ga djevojka ikada zamolila da neku njihovu privatnu situaciju ipak ne pretvori u pjesmu, odgovara da takvih problema dosad nije bilo. Osim glazbom, bavi se i radijskim poslom, zbog čega je navikao dijeliti svakodnevne dogodovštine s publikom.

- Nisam dosad imao takvih problema. S obzirom na to da radim na radiju i da svako jutro prepričavam situacije iz stvarnog života, neke stvari su jednostavno neizbježne - našalio se.

Ipak, nisu sve njegove pjesme namijenjene javnosti. Tijekom godina napisao je i neke koje vjerojatno nikada neće objaviti, ali razlog nije strah od otkrivanja vlastitih osjećaja. Upravo suprotno, vjeruje da određene pjesme imaju posebnu vrijednost kada ostanu poznate samo malom krugu ljudi.

- Postoje pjesme koje su napisane i vjerojatno nikad neće biti objavljene, ali ne zato što su previše osobne pa je mene kao nešto strah, nego imam osjećaj kao da su puno posebnije ovako kad postoje samo za par ljudi koji su ih čuli i zajedno ih sa mnom proživjeli - priznao je.

Sve veća popularnost donijela mu je i brojne usporedbe s legendarnim Đorđem Balaševićem. Njegovi pratitelji često ističu sličnosti u načinu interpretacije i pripovijedanja kroz pjesme, a Ante priznaje da mu takvi komentari iznimno laskaju. Ipak, svjestan je da se nalazi tek na početku glazbenog puta i da je pred njim još mnogo rada.

- To je već postao standardni komentar na mojim društvenim mrežama. Nije mi pritisak, laska mi. Ljudima je bitno da te mogu s nekime usporediti i staviti u neki koš, a ako sam ja u košu s njim, to treba shvatiti kao najveću moguću nagradu. Međutim, i dalje smatram i ponavljam, ja sam još uvijek samo na početku, a Đorđe Balašević je pojam koji je gradio svoje ime godinama i to treba cijeniti i poštovati! - poručio je.

Unatoč sve većem broju pratitelja i interesu publike, kaže da mu se privatni život nije značajno promijenio. I dalje bez problema odlazi na kave, spojeve i druženja, a više od vlastite popularnosti brine ga može li pažnja koju dobiva ponekad zasmetati ljudima s kojima provodi vrijeme.

- Mogu, naravno, i to mi uopće ne smeta. Više u takvim situacijama razmišljam o tome je li to naporno ljudima koji su u tom trenutku sa mnom, jer pretpostavljam da ponekad može biti - objasnio je.

Iako danas sve više vremena posvećuje glazbi, ona nije oduvijek bila jedini mogući životni put. Veliku ulogu u njegovu odrastanju imao je nogomet, a jedno je vrijeme razmišljao i o životu u Danskoj. Ipak, trenutak kada je prvi put doživio da publika pjeva njegove autorske pjesme pokazao mu je kojim putem želi nastaviti.

- Ja sam osoba koja ima stvarno puno interesa i nogomet je uvijek bio veliki dio mene. Međutim, kad sam počeo stvarati svoje pjesme, izvoditi ih i onda doživio da se popnem na pozornicu, a ljudi ih pjevaju uglas, osjetio sam da je to ono što trebam raditi - prisjetio se.

Premda je rođen i odrastao u Zagrebu, posebno je vezan uz Liku, koju smatra svojim domom. Upravo zbog te povezanosti dobio je i nadimak 'Lički Dijamant'. Kada mu zatreba predah od gradske svakodnevice, odlazak u Liku za njega znači povratak jednostavnim stvarima, miru i odmoru.

Foto: Huihui Productions

- Prvo kosim. Onda se idem dobro najest. I nakon toga ne radim apsolutno ništa. Samo dišem i punim baterije - otkrio je kroz smijeh.

Osim glazbe i nogometa, veliku strast predstavljaju mu putovanja. Često je putovao sam, namjerno se dovodeći u situacije u kojima mora upoznavati nove ljude i izlaziti iz vlastite zone komfora. Upravo su mu takva iskustva otvorila nove poglede na život, a neka od njih poslužila su i kao inspiracija za pjesme. Tako je na jednom od putovanja nastala i pjesma 'Bilo jednom u Španjolskoj'.

- Svako putovanje mrvu promijeni pogled na život, ovisno u kakve situacije upadneš ili se namjerno u njih staviš. Doživio sam stvarno sve i svašta na takvim putovanjima, malo mi to i fali, ali tri intervjua ne bi bila dosta da vam sve ispričam - rekao je Ante.

Pred njim je sada jedan od najvažnijih trenutaka dosadašnje karijere. Prvi samostalni koncert održat će 6. prosinca u zagrebačkom SAX!-u, gdje će dobiti priliku uživo se predstaviti publici koja ga je posljednjih mjeseci upoznavala i podržavala putem društvenih mreža. Iako bi takav nastup mnogim mladim glazbenicima donio tremu i strah od očekivanja, Ante tvrdi da ga ne brine ni mogućnost prazne ni pune dvorane. Umjesto toga, veseli se prilici da ljudima koji ga prate zahvali na podršci.

- Ne bojim se ni jednog ni drugog. Jedva čekam tu večer i siguran sam da će biti fenomenalno. Zahvalan sam što imam priliku tim nastupom na neki način zahvaliti svim ljudima koji su mi dosad davali podršku preko društvenih mreža i uzvratiti im za svaki lijepi komentar koji su mi ostavili. Dat ću sve od sebe da im ta noć ostane u pamćenju! - zaključio je mladi glazbenik.