'Utakmicu sam gledao s 500 stranih radnika': Vlado Boban o karijeri, zgodama i počecima...

U subotu će Hrvatska nogometna reprezentacija odigrat svoju prvu ovosezonsku utakmicu Lige nacija i to protiv reprezentacije Češke, a Vatrene u samo 11 dana očekuju čak četiri iznimno jake utakmice. Za sportske novinare to znači intenzivan ritam, brojne pripreme i sate provedene na terenu i u studiju. Jedan od onih koji će gledatelje dočekivati u emisiji Nove TV uoči utakmica je sportski novinar, reporter, urednik i voditelj Vlado Boban.

Foto: Luka Dubroja

- Nikada nismo igrali čak četiri super jake utakmice u 11 dana u Ligi nacija, čak ni u kvalifikacijama, tako da nas sigurno čekaju intenzivni dani - kaže Boban, otkrivajući da su za gledatelje pripremili brojne reportaže, od onih iz Španjolske do priče o povijesti hrvatskog nogometnog dresa.

Iako je posljednjih godina često u studiju, Boban priznaje da ipak više voli rad na terenu.

- Osobno više volim pratiti kao novinar ili reporter na terenu nego u studiju jer je uživo osjećaj ipak drugačiji. Pogotovo tih velikih utakmica - kaže te nadodaje kako moderni sportski prijenosi ostavljaju sve manje prostora za nepredviđene situacije.

A upravo su mu neke situacije pred kamerama ostale u posebno živom sjećanju. Jedna od njih dogodila se tijekom prve Lige nacija, kada je Hrvatska igrala protiv Španjolske u Elcheu. Njegov producent, prisjeća se, nekako je zaključio da Boban govori španjolski jer ga je jednom čuo kako govori 'mañana amigo'. Rezultat toga bio je dogovoren intervju s legendarnim Sergiom Busquetsom i tadašnjim španjolskim izbornikom Luisom Enriqueom na španjolskom jeziku.

- Došao mi je sav sretan reći da imamo ekskluzivu, a ja njemu: ‘Ali ja ti ne pričam španjolski... Znam sedam i pol riječi.’ Teško mi je njegovu facu prepričati - govori kroz smijeh.

Foto: Nova TV

Intervju nije mogao odbiti, pa je imao tek nekoliko sati za pripremu. Nadao se da mu sugovornici neće postaviti protupitanje, ali naravno, Luis Enrique ga je postavio.

- Nisam znao što me pitao pa sam odgovorio ‘Si’. Evo recimo. Bizaran razgovor u svakom slučaju - prisjeća se Boban.

Osim nogometa, posljednjih je godina sve više vezan i uz borilačke sportove. Nedavno je radio KSW, a priznaje da je atmosfera tijekom dobrih mečeva potpuno drugačija od one na nogometnom stadionu.

- Kod borilačkog sporta stvarno ima gro mečeva koji znaju biti dosadni i jedan udarac iz ničega preokrene. Dođe do nokauta ili potpune makljaže i onda vas adrenalin potpuno uzme - opisuje.

Koliko ozbiljno pristupa pripremi, govori i činjenica da mu za kvalitetnu analizu jednog borca treba između pola sata i 45 minuta. Za pet mečeva potrebno mu je najmanje pet do šest sati pripreme, a posljednji put ih je bilo čak osam ili devet. Prijenos je trajao četiri i pol sata.

- Za dobru pripremu, recimo, pet mečeva treba mi između pet i šest sati sigurno. Zadnji put smo ih imali osam ili devet. Prijenos je trajao četiri i pol sata. Kao da pripremate ili radite dvije nogometne utakmice zaredom - kaže.

Ipak, među svim ulogama koje je dosad radio, reporterska mu je i dalje najdraža. Za njega je reportaža posebna vrijednost novinarstva, pogotovo u vremenu kada se informacije šire gotovo istog trenutka kada se dogode.

- Reportaža je kraljica novinarstva, a danas je ionako svaka informacija dostupna isti sekund. To ‘tko je imao prvi’ sve više gubi značaj, iz neke moje perspektive. Ali dobru priču, kreativnu, dobro snimljenu i montiranu će, vjerujem, ljudi uvijek htjeti pogledati. Teško će prebaciti program - smatra Boban.

Foto: Nova TV

Ljubav prema sportskom novinarstvu kod njega je krenula još u djetinjstvu. Kao osnovnoškolac u obiteljskom je kafiću, kako kaže, krao gostima Sportske novosti i satima čitao čak i kolumne koje su mu bile najzanimljivije.

- Snimao sam emisije s Eurosporta na starom videorekorderu, stare utakmice, 'Svlačionice' od Roberta Knjaza... S obzirom na to da nisam bio talentiran sportaš, novinarstvo je bilo logična stvar za mene - otkrio nam je.

Jedan od trenutaka koji mu se posebno urezao u sjećanje dogodio se na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Za utakmicu Brazila i Hrvatske nije uspio dobiti ni akreditaciju ni ulaznicu pa je tako umjesto na stadionu, utakmicu je sa snimateljem Marijom Kovačićem gledao s oko 500 migrantskih radnika, na nekoliko mobitela s kojih je dolazio internet.

- U trenutku kada je Marquinhos promašio penal, nas dvojica i kolega snimatelj s RTL-a uklizali smo na koljena kao da smo mi zabili golove i slavili. Sve te kamere su nas snimale, a svi radnici su odjednom krenuli navijati za Hrvatsku i slaviti s nama - prisjeća se.

Veliko iskustvo bila mu je i uloga voditelja showa 'Survivor'. Snimanje jedne sezone traje oko dva i pol mjeseca, a posebno mu je odgovarao osjećaj da je na Karibima bio udaljen od svakodnevnih problema i vijesti iz Hrvatske.

Foto: Luka Dubroja

- Od tamo mi nedostaje to što sam lišen problema i vijesti koje me okružuju u Hrvatskoj. Tamo sam u nekom svom programu. Radim, ima i tamo stresa i napornih dana zbog vrućine, vlage i specifičnog tipa emisije, ali u svakom slučaju sjajno životno iskustvo“, kaže.

Na pitanje bi li se ponovno prihvatio vođenja Survivora, odgovara kratko: 'Nikad ne reci nikad'.

U bogatoj karijeri ostala mu je još jedna velika želja, a to je izvještavati s Olimpijskih igara. To mu se dosad, zbog različitih okolnosti, nije ostvarilo, zbog čega posebno iščekuje Olimpijske igre 2028. godine u Los Angelesu. A kada je riječ o intervjuima, jedan od najstresnijih bio mu je onaj sa Stipom Miočićem u Clevelandu. Nakon dolaska u SAD doznao je da od dogovorenog intervjua možda neće biti ništa.

- Jedan od najstresnijih intervjua bio je sa Stipom Miočićem u Clevelandu jer me njegov tim nešto zeznuo pa sam došao u SAD i lijepo su mi rekli da 'ništa od toga'. To su bila dva, tri užasna dana tamo. Stipe to nije znao, na kraju je ispao jako fer i ispričao se zbog neprofesionalnosti svojih ljudi. Najdraži intervjui su mi najčešće bili s Ivanom Balićem. Nijedan nije bio normalan. Kakav novinar, takav i sugovornik - otkrio nam je za kraj kroz smijeh Vlado Boban.

Nastupe hrvatske reprezentacije, vrhunski nogomet i stručne analize gledatelji će moći pratiti u izravnom prijenosu na Novoj TV i na Nova Play! A na Nova Play 10. listopada vraća se i KSW 122, kojeg također komentira Vlado Boban.