<p>Njemačka manekenka i influencerica <strong>Yvonne Bar</strong> potrošila je oko 300.000 kuna na estetske operacije, a sada je otkrila kako želi smanjiti grudi koje je uvećala četiri puta. <a href="https://todayheadline.co/model-with-huge-h-cup-boobs-wants-reduction-because-men-are-scared-to-date-her/" target="_blank">Strani mediji </a>pišu kako je osim uvećanja grudi, Yvonne bila i na liposukciji, podvrgnula se zahvatu brazilskog podizanja stražnjice, a nije joj stran ni botoks.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Izgleda kao lutka</strong></p><p>Sada želi smanjiti grudi jer se muškarci plaše izlaziti s njom. Strani mediji ranije su pisali kako je izlazila s nogometašem koji nije htio javno priznati njihovu vezu zbog njezinih 'lažnih grudi'.</p><p>- Razmišljam o smanjenju grudi u nekom trenu u budućnosti jer me uvijek osuđuju zbog njih i gledaju na krivi način. Gledaju me i ponašaju se prema meni kao da sam bombon, a ne nešto ozbiljno i osjećam se kao da plašim dobre muškarce - rekla je manekenka. </p><p>Osim što nailazi na pogrešna mišljenja oko svojih grudi, Yvonne zbog njih često pati od bolova u leđima. Kaže kako se nada da će jednoga dana osnovati obitelj i smatra kako je smanjenje grudi dobar korak na tom putu. No to nije sve o čemu razmišlja. Želi još i popraviti nos jer ima problema s disanjem.</p><p>Yvonne kaže kako usprkos četiri zahvata nema straha od operacije grudi. Novac za operacije navodno je skupila na OnlyFansu. </p><p> </p><p> </p><p> </p>