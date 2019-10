'Uzeo sam 160 milijuna kuna iz zaklade, budio sam se u panici'

Princ Charles (70) prisjetio se trenutaka koji su ga snašli prije desetak godina za dokumentarac 'The Royal Restoration'. Tad je bio u velikim problemima, budio se usred noći, nije mogao spavati i paničario je, a sve zbog novca kojeg je posudio.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kako bi spasio antikni namještaj u Dumfries House u Škotskoj, Charles je 2007. godine posudio 20 milijuna funti, odnosno 167 milijuna kuna iz svoje zaklade koja je namijenjena za donacije potrebitima. S tim novcem kupio je imovinu na kojoj je planirao izgraditi nekretninu, a zajam je planirao vratiti u roku od pet godina. Htio je obnoviti područje.

Foto: JEFF SPICER/Press Association/PIXSELL

- Jako me brinulo to. Budio sam se usred noći i pozivao pomoć. Bilo je teško dogovoriti sve to, a godinu dana poslije tržište je bilo u lošem stanju. Preko noći se vrijednost spustila - rekao je Charles u razgovoru s Alanom Titchmarshom. Ipak, nije bilo sve negativno. Charles je bio jako uzbuđen što je dio projekta, iako kritike u to vrijeme nisu bile pozitivne.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'ZEZNACIJA':