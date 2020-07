Uživa u Turskoj: Karleuša u mini badiću jedva obuzdava obline...

<p>Kontroverzna folk pjevačica <strong>Jelena Karleuša</strong> (41) priuštila si je ono što joj je posljednjih mjeseci jako nedostajalo, a to su putovanja. S kćerima <strong>Nikom</strong> (10) i <strong>Atinom</strong> (11) otišla je na odmor u Tursku. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Životna priča Jelene Karleuše</strong></p><p>Ako je suditi prema objavama na društvenim mrežama, na odmoru doista uživaju. Pjevačica se opustila pa 'okinula' nekoliko fotografija i snimila videozapise u kupaćim kostimima. Kako njoj priliči, ponovno je 'uskočila' u one minijaturne. Jedan od badića iz njezine kolekcije je žute boje te joj jedva prekriva grudi.</p><p>Prethodno je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj je pozirala u bazenu, u jednodijelnom badiću s jako dubokim izrezom na dekolteu, ručnikom na glavi i sunčanim naočalama na licu. Uz to se počastila šampanjcem. </p><p>- Živjeli - napisala je Jelena u opis fotografije, a njezini pratitelji poručili su joj neka uživa i neka se odmori. </p><p>S pjevačicom na odmor nije išao njezin suprug <strong>Duško Tošić</strong> (35). <a href="https://www.grand.online/zvezde-granda/news/poceo-odmor-jelena-karleusa-sa-cerkama-otputovala-u-tursku-foto" target="_blank">Srpski mediji</a> pišu kako se trenutačno u Kini priprema za nastavak nogometne sezone.</p><p> </p><p> </p><p> </p>