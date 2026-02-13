UŽIVO Dora 2026: Počela je druga polufinalna večer

USKORO POČINJE

Sinoć je održana prva polufinalna večer Dore, a osam najboljih prema glasovima publike prošlo je u finale koje će biti u nedjelju, 15. veljače. To su Lima Len, Alen Đuras, Noelle, Lelek, ToMa, Ema Bubić, Ananda i Cold Snap.

Večeras će se na drugom polufinalu za prolaz dalje natjecati 12 pjesama, a i ovog će puta o njihovoj sudbini odlučivati gledatelji isključivo televotingom (SMS porukama i pozivima).

Tko je vaš favorit? Recite nam u ANKETI OVDJE