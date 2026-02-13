Obavijesti

Show

Komentari 3
PRATITE NA 24SATA

UŽIVO Dora 2026: Počela je druga polufinalna večer

Piše Zrinka Medak Radić,
UŽIVO Dora 2026: Počela je druga polufinalna večer
Foto: screenshot/HRT

Večeras je druga polufinalna večer Dore, hrvatskog izbora pjesme za Euroviziju. Nakon što je sinoć u 1. polufinalu dalje prošlo osam pjesama, večeras se natječe 12 novih izvođača od kojih će 8 proći nedjeljno finale

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Live
Sortiranje događaja
POČELA JE DORA

Počela je druga polufinalna večer Dore! Voditelji su dva para - Barbara Kolar i Duško Ćurlić te Iva Šulentić i Ivan Vukušić

- Dobra večer dragi gledatelji, dobro došli u drugo polufinale Dore 2026. - poručio je Ivan Vukušić.

- Sinoć je bilo zanimljivo - dodao je Duško.

- Večeras sve kreće iz početka, imamo 12 novih pjesama - istaknula je Barbara.

24sata
Foto: screenshot/HRT
REDOSLIJED NASTUPA

U drugoj polufinalnoj večeri izvođači nastupaju ovim redoslijedom: 

1. Ritam Noir – Profumi di mare

2. Irma – Ni traga

3. Gabrijel Ivić – Light Up

4. ZEVIN – My Mind

5. Ivan Sever – Crying Eyes

6. Lana Mandarić – Tama

7. Stela Rade – Nema te

8. DEVIN – OVER ME

9. Kandžija – 3 ujutro

10. Marko Kutlić – Neotuđivo

11. Sergej – Scream

12. Lara Demarin – MANTRA

USKORO POČINJE

Sinoć je održana prva polufinalna večer Dore, a osam najboljih prema glasovima publike prošlo je u finale koje će biti u nedjelju, 15. veljače. To su Lima Len, Alen Đuras, Noelle, Lelek, ToMa, Ema Bubić, Ananda i Cold Snap.

Večeras će se na drugom polufinalu za prolaz dalje natjecati 12 pjesama, a i ovog će puta o njihovoj sudbini odlučivati gledatelji isključivo televotingom (SMS porukama i pozivima).

Tko je vaš favorit? Recite nam u ANKETI OVDJE 

Komentari 3

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026