UŽIVO Počela je druga polufinalna večer Eurosonga

Druga polufinalna večer Eurosonga 2026. službeno je počela. Večeras se natječe 15 zemalja koje će pokušati izboriti svoje mjesto u velikom subotnjem finalu, a samo je 10 slobodnih mjesta.
Velikim spektaklom otvorena je i druga polufinalna večer ovogodišnjeg Eurosonga u Beču. Nastupit će ukupno 18 zemalja, a njih 15 bori se za ulazak u finale koje će biti u subotu, 16. svibnja.
I ove godine o prolasku u finale odlučuje publika i nacionalni žiri. Njihovi glasovi kombiniraju se i u polufinalima i u finalu, pri čemu publika nosi 50,7 posto ukupnih bodova, a žiri 49,3 posto. Važnu ulogu ponovno imaju i gledatelji iz zemalja koje ne sudjeluju na Eurosongu, čiji se online glasovi zbrajaju u posebnoj kategoriji 'Rest of the World', koja zatim dodjeljuje vlastite eurovizijske bodove.
Hrvatski gledatelji moći će glasati pozivom na broj 06155 uz redni broj pjesme ili slanjem SMS poruke na broj 666777 s rednim brojem izvođača. Osim telefonskog i SMS glasanja, moguće je i online glasanje putem službene platforme esc.vote.
Večeras će se u drugoj polufinalnoj večeri predstaviti 15 zemalja, a njih deset izborit će mjesto u velikom finalu. One su redom:
1. Bugarska - Dara, 'Bangaranga'
2. Azerbajdžan - JIVA, 'Just Go'
3. Rumunjska - Alexandra Căpitănescu, 'Choke Me'
4. Luksemburg - Eva Marija Kavaš Puc, 'Mother Nature'
5. Češka - Daniel Žižika, 'Crossroads'
6. Armenija - SIMÓN, 'Paloma Rumba'
7. Švicarska - Veronica Fusaro, 'Alice'
8. Cipar - Antigoni Buxton, 'Jalla'
9. Latvija - Atvara, 'Ēnā'
10. Danska - Søren Torpegaard Lund, 'Før vi går hjem'
11. Australija - Delta Goodrem, 'Eclipse'
12. Ukrajina - Leléka, 'Ridnym'
13. Albanija - Alis, 'Nân'
14. Malta - AIDAN, 'Bella'
15. Norveška - Jonas Lovv, 'Ya Ya Ya'
Osim njih, nastupit će i Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Austrija koje će predstaviti svoje pjesme, no one se ne natječu u polufinalu, već tradicionalno idu direktno u finale.
Eurosong se ove godine održava u Beču, a domaćin spektakla je dvorana Wiener Stadthalle. Ovogodišnje izdanje održava se pod sloganom 'United By Music', a prate ga milijuni gledatelja diljem Europe i svijeta.
Prvo polufinale bilo je u utorak, 12. svibnja, kada su nastupile i Hrvatske predstavnice, grupa Lelek, s pjesmom 'Andromeda' te su prošle u finale koje će se održati u subotu, 16. svibnja u 21 sat.
Osim Hrvatske, iz prve polufinalne večere u finale su se plasirale još i Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Litva i Poljska.
Prijenos drugog polufinala koje počinje u 21 sat u Hrvatskoj gledatelji mogu pratiti na HRT 1 i platformi HRTi.
