UŽIVO Počela je druga polufinalna večer Eurosonga

Eurosong se ove godine održava u Beču, a domaćin spektakla je dvorana Wiener Stadthalle. Ovogodišnje izdanje održava se pod sloganom 'United By Music', a prate ga milijuni gledatelja diljem Europe i svijeta.

Prvo polufinale bilo je u utorak, 12. svibnja, kada su nastupile i Hrvatske predstavnice, grupa Lelek, s pjesmom 'Andromeda' te su prošle u finale koje će se održati u subotu, 16. svibnja u 21 sat.

Osim Hrvatske, iz prve polufinalne večere u finale su se plasirale još i Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Litva i Poljska.

Prijenos drugog polufinala koje počinje u 21 sat u Hrvatskoj gledatelji mogu pratiti na HRT 1 i platformi HRTi.

