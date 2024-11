UŽIVO Kauboj iz Rugvice izašao na pozornicu: 'Muškarci nisu hrabri kao ja i moj kauboj...'

U obilju zabave, pjesme, plesa, spontanosti i iznenađenja protekla je sedma audicijska epizoda Supertalenta u kojoj je nastupilo 11 novih kandidata. Epizodu su obilježile i neke zapanjujuće, ali i opasne vještine, a dok su kandidati predstavljali svoje raznovrsne talente i pomno osmišljene točke, razmirice između Martine i Davora dosegnule su vrhunac.

Na pozornici su prvi nastupili nasmijani dječaci iz plesnog kluba Megablast iz Dubrave predvođeni trenerom i bivšim kandidatom Supertalenta Ivanom Novogradecom.

Uz energične breakdance pokrete, članovi žirija uživali su u njihovoj koreografiji, a Martina je istaknula: "Baš me šokirate. Prvo me lažete da ste zbor, onda me razgalite kako plešete i onda ovako izgrlite trenera, pa se ja malo raznježim. Mene ste na više nivoa kupili, pa što se mene tiče, Ivane, radiš fenomenalan posao – posao koji ide puno dalje i izvan breakdancea jer gradiš fenomenalne mlade ljude-, a dječaci su se kući vratili s ponosom i četiri prolazna glasa žirija.

Foto: Supertalent

Svojim talentom žiri je oduševila Lydia Štritof, poznata pod umjetničkim imenom Pasha Amaro.

Foto: Supertalent

Ova nevjesta iz Rijeke, koja se iz rodne Ugande zbog ljubavi doselila u Hrvatsku, izvela je pjesmu 'Love on the Brain' i očarala publiku. Fabijan joj je poručio: „Sviđa mi se način na koji okupirate pozornicu“, dok je Maja dodala: „Zaboravila sam da sam u Hrvatskoj jer je nastup djelovao internacionalno“, a za svoju izvedbu dostojnu svjetske pozornice Lydia je osvojila prolaz u idući krug natjecanja i brojne pozitivne komentare.

Foto: Supertalent

Iz Šibenika je pred žiri stigao mađioničar Ivo Vučenović s ciljem da njegov nastup na Supertalentu vidi Simon Cowell jer bi jednoga dana volio nastupiti i na britanskom Supertalentu.

Foto: Supertalent

Zbog toga je svoju točku izveo na engleskom jeziku, no njegovi trikovi nisu prošli onako kako ih je zamislio, pa je od žirija dobio četiri 'ne' i savjet da dodatno poradi na svom talentu.

Foto: Supertalent

Gledateljima se predstavila i simpatična akrobatkinja Petra Marijanović iz Zagreba koja za sebe kaže da je vječna putnica koja obožava cirkus.

Foto: Supertalent

Njezina izvedba na svili i kolutu visoko iznad pozornice odvela je žiri u bajkoviti svijet te izmamila prolazne glasove. Davor joj je čestitao na hrabrosti jer je svoje atraktivne figure izvela visoko u zraku, dok je Martina dodala: „Meni je ovo baš bilo emotivno, djelovala si mi kao vila koja je potpuno u svom svijetu“.

Foto: Supertalent

U sedmoj epizodi nastupio je i kauboj iz Rugvice, Željko Mijatović, zajedno s grupom Line Dance.

Foto: Supertalent