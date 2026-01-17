Obavijesti

Piše Zrinka Medak Radić,
UŽIVO The Voice Kids: Nastupili Niko i David iz tima Vanna. Otvoreno je glasanje za njih...
2
Foto: screenshot/HRT

Tia Paola Pervanić, Tihana Marković, Niko Huljev Žuvan, David Šimunov, Nikol Kutnjak, Franka Prižmić, Ana Ajduković i Franka Žužić večeras se natječu za titulu pobjednika druge sezone

GLASANJE OTVORENO

Otvoreno je glasanje za kandidatkinje iz Vanninog tima. Evo kako glasati:

Foto: screenshot/HRT
DAVID ŠIMUNOV RASPLAKAO VANNU

David Šimunov iz tima Vanna emotivno se pripremao za nastup.

"Nije važno koliko je velika pozornica, važno je da je on uz mene", rekao je David za svog tatu.

Otpjevao je pjesmu Zbog tebe Zlatnih Dukata.

Foto: screenshot/HRT

"Kad pjevaš imaš srce veće od ove pozornice i zato si u finalu", nahvalila je Vanna mladog slavuja.

NIKO ODAO POČAST DJEDU

Niko Huljev Žuvan nastupa prvi iz tima Vanna. U prilogu prije nastupa otkrio je kako će pjesmu posvetiti svom djedu.

"Pjesma govori o svemu što je moj dida mene naučio i što ću zapamtiti cijeli život".

Niko je otpjevao pjesmu Zemlja dide mog od Meri Cetinić.

Foto: screenshot/HRT

"U tebi ima talenta koliko si dug i širok, ti si za poludit talentiran, čast mi je bila biti tvoj mentor", rekla je Vanna nakon nastupa.

ZATVORENO JE GLASANJE

Glasanje za Tim Tolja sada je zatvoreno, a rezultati će biti objavljeni nakon što svi timovi završe svoje nastupe.

GLASANJE OTVORENO

Otvoreno je glasanje za kandidatkinje iz Toljinog tima. Evo kako glasati:

Foto: HRT/Screenshot

