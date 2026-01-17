UŽIVO The Voice Kids: Nastupili Niko i David iz tima Vanna. Otvoreno je glasanje za njih...

NIKO ODAO POČAST DJEDU

Niko Huljev Žuvan nastupa prvi iz tima Vanna. U prilogu prije nastupa otkrio je kako će pjesmu posvetiti svom djedu.

"Pjesma govori o svemu što je moj dida mene naučio i što ću zapamtiti cijeli život".

Niko je otpjevao pjesmu Zemlja dide mog od Meri Cetinić.

Foto: screenshot/HRT

"U tebi ima talenta koliko si dug i širok, ti si za poludit talentiran, čast mi je bila biti tvoj mentor", rekla je Vanna nakon nastupa.