Večeras s početkom u 21 sat Marko Perković Thompson održat će veliki koncert na stadionu Inkera 'Ivan Laljak Ivić' u Zaprešiću
UŽIVO Uskoro počinje koncert Thompsona u Zaprešiću
"Ovo organiziramo kako bismo obilježili godinu dana od zagrebačkog Hipodroma i udovoljili zagrebačkoj publici. Oko 12 tisuća Zagrepčana kupilo je ulaznice za ovaj koncert. U Zagreb ćemo se vratiti kad Zagreb bude slobodan", kazao je za Dnevnik.hr Thompsonov menadžer Zdravko Barišić uoči večerašnjeg koncerta u Zaprešiću.
Što je još izjavio pročitajte ovdje.
"Za sada u Zaprešiću nema većih problema. Na dispoziciji smo građanima, vidljivi smo", rekli su u popodnevnim satima iz policije. Dodali su i kako su ranije na webu objavili da se sve snima, pa će se kako to inače biva analizirat.
Zaprešić je već danima u znaku Thompsona. U prodaju su puštene i Thompsonove majice s danom i mjestom održavanja koncerta.
Ranije su iz organizacije najavili mogućnost plaćanja pića i karticama i gotovinom. Objasnili su tada kako su tu uslugu ove godine spremni ponuditi budući da je riječ o manjem koncertu nego lani.
Uoči koncerta predstavljen je opsežan plan prometne regulacije. Zbog najavljenih vremenskih uvjeta početak koncerta pomaknut je s 20 na 21 sat. Glavna poruka organizatora posjetiteljima je da će uže središte Zaprešića biti zatvoreno za njihove automobile. Svi koji na koncert dolaze osobnim vozilom obvezni su koristiti parkiralište trgovačkog centra Westgate, odakle je organiziran besplatan autobusni prijevoz do stadiona.
Večeras s početkom u 21 sat Marko Perković Thompson održat će veliki koncert na stadionu Inkera 'Ivan Laljak Ivić' u Zaprešiću. Organizatori su u petak za 24sata rekli kako je sve pripremljeno te da je Thompson spreman za koncert.
U galeriji pogledajte kako su tekle pripreme.