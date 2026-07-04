UŽIVO Uskoro počinje koncert Thompsona u Zaprešiću

OGLASIO SE THOMPSONOV MENADŽER

"Ovo organiziramo kako bismo obilježili godinu dana od zagrebačkog Hipodroma i udovoljili zagrebačkoj publici. Oko 12 tisuća Zagrepčana kupilo je ulaznice za ovaj koncert. U Zagreb ćemo se vratiti kad Zagreb bude slobodan", kazao je za Dnevnik.hr Thompsonov menadžer Zdravko Barišić uoči večerašnjeg koncerta u Zaprešiću.

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