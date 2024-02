Valentina iz 'Ljubav je na selu' ponovno prozvala bivšeg muža Vatroslava: 'Koji je to bolesnik'

Bivši kandidati emisije 'Ljubav je na selu', Valentina Kordić i Vatroslav Tijan u procesu su razvoda, a ona se sada požalila svojim pratiteljima na Instagramu.

Valentina je na storyju objavila screenshot grupe, u kojoj su roditelji čija djeca idu u vrtić s njezinom, a u koju se Vatroslav pridružio.

Foto: Screenshot/

- Koji je to bolesnik ja ne vjerujem! Ovom teroru s njim nema kraja i očito ga nikad neće biti - napisala je Valentina, pa nastavila:

Foto: Privatni album

- Ja sam ih vodila i išla po njih non stop dok sam živjela s njim i ne zato jer sam ja to htjela nego zato što se brižni otac nikad nije niti ponudio da on ode po njih ili da ih odveze u vrtić. U vrtiću u grupi su sve mame, ali sve. I sad se on pravi pametan, on kao mora sve znati, odjednom on mora u svemu sudjelovati i on se pridružuje grupi. Pa je l‘ moguće da sam se ja sad toliko nasekirala da se sva tresem i ne mogu doć‘ sebi.

Prisjetimo se, par se upoznao u devetoj sezoni showa 'Ljubav je na selu'. Nakon završetka snimanja showa započeli su vezu i unatoč razlici u godinama, vjenčali su se krajem srpnja 2019. u Ražancu. Par je u braku dobio dvoje djece, a u travnju prošle godine otkrili da se rastaju.