Valentina Walme zaplakala je zbog koreografije dečka Marka Petrića u 'Plesu sa zvijezdama'

Peta emisijia showa 'Ples sa zvijezdama' donijela je suze plesačici Valentini Walme. Naime ona je objavila na društvenim mrežama video u kojem je zaplakala nakon što je vidjela koreografiju svog dečka glumca Marka Petrića i Gabriele Pilić

- Najbolji nastup ikad! Preponosna! Bravo! - komentirala je Valentina ispod videa.

Na svom Instagramu je podijelila video Markovog nastupa i napisala da je 'ponosna do neba' jer je odradio izvrstan nastup za koji je od žirija osvojio 36 bodova.

Zatim je objavila i video u kojem je nakon njegovog nastupa i plakala jer je bila sretna se tako dobro snašao u lyricalu.

Žiri je također bio oduševljen ovom izvedbom pa su Marko i Gabriela dobili samo pohvale.

- To je taj Marko kojeg želim vidjeti. Mene si iznenadio, mislim da je ovo bio najbolji nastup u globalu, stvarno to mislim i svaka čast oduševili ste me - komentirala je Larisa Lipovac Navojec.

