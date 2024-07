Van Buuren i poznata DJ-ica su oduševili u dresovima Hajduka na Ultri: 'Moja druga domovina'

Naša najpoznatija navijačica, Ivana Knoll nastupila je na 10. jubilarnom izdanju ULTRA Europe. Najvjerniji obožavatelji skandirali su "Ivana, Ivana!" iz prvih redova tijekom cijelog njezinog seta.

Ivana Knoll na prvom danu Ultre

- Jako sam uzbuđena. Prvi put sam na Ultri kao DJ. Ljubav prema glazbi se davno rodila, još dok sam bila u srednjoj školi. Tada sam govorila svojima da želim biti DJ i napustiti fakultet. U to vrijeme je to bila nemoguća misija. Sada kada sam ostvarila u životu sve što sam htjela, od fakulteta koji sam magistrirala, otvorila svoj bikini brend,postala najpraćeniji influencer u Hrvatskoj, onda sam rekla da mi treba nešto novo, jer me prestalo ispunjavati. Tada sam rekla, idem u moju najveću ljubav, a to je DJ-ranje – rekla je Knoll za Dalmatinski portal.

U petak je počela prava 'ULTRA manija' u Splitu. Na tisuće partijanera iz svih dijelova svijeta opkolili su Split. Na tri dana Split postaje neizostavna party destinacija, a preko 150 tisuća posjetitelja očekuje se u ova tri dana.

Foto: ultra europe

- Koja atmosfera! Oduševljena sam - toliko mladih i veselih ljudi na jednom mjestu. Stvarno se isplatilo doći u Split. Grad je prekrasan, ali nismo ovdje samo zbog njegove ljepote. Odmah nakon ULTRA festivala nastavljamo s godišnjim odmorom. Ovo mi je prvi put u Splitu, a već sam zaljubljena u ovaj grad. Atmosfera na ULTRI je nevjerojatna, ljudi su srdačni i puni energije. Prošle godine sam bila na ULTRI u Miamiju, ali moram reći da je splitska verzija jednako impresivna – kaže nam 22-godišnja Ai iz Japana.

- Jako je vruće, atmosfera je užarena. Posjetitelji iz 140 zemalja su dokaz da je ovo svjetski spektakl. Imamo više od 3000 ljudi koji rade na eventu, ovo radimo cijelu godinu. Radimo sve da to bude kako treba i da bude primjer i u Hrvatskoj i u cijelom svijetu – poručio je Joe Bašić, ispred tvrtke MPG Live, službenog organizatora festivala ULTRA Europe.

"Di god pogledan guzice i sise. Svugdi, pari mi se ludin, ljudi", stihovi su pjesme 'Guzice i sise' popularnog splitskog sastava TBF. Upravo ta pjesma na najbolji način opisuju modne kombinacije partijanera. Bilo je tu svega od lanaca, mreže, tangi, pa čak i muških gaćica s porukom 'budgy smuggler'.

Split. Ivana Konll nastupila na Ultri | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

- Što manje to bolje, ipak je vruće – poručila nam je kroz smijeh jedna partijanerka kad smo je pitali za modnu kombinaciju.

Otkazivanje nastupa poznatog švedskog DJ Sebastiana Ingrossa iznenadilo je fanove. Organizatori nisu posebno najavili njegov nedolazak, već su samo ažurirali set listu na Instagram Storyju, izostavivši Ingrossa i produživši setove ostalih DJ-eva na MainStageu.

Grupa mladića i djevojaka uz pokojeg svećenika i časnu sestru posjetiteljima Ultra Europe Festivala svake večeri dijeli vodu. Kako pola litre vode organizatori festivala prodaju za čak 5 eura, veliki broj posjetitelja rado im prilazi.

Split: Cijene na Ultra Music festivalu | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Dok su mnogi uživali u nevjerojatnoj atmosferi i nastupima svjetski poznatih DJ-eva, cijene na festivalu postale su česta tema razgovora među posjetiteljima. Loša vijest za sve pušače na Ultra Europe festivalu je da je unos upaljača zabranjen, ali se na kiosku unutar festivalskog prostora može kupiti po cijeni od 8 eura.

Troškovi na festivalu su visoki: cijena boce vode iznosi 5 eura, pola litre piva košta 7,5 eura, a jaka alkoholna pića se naplaćuju između 5,5 i 6,5 eura. Za dodatnu zabavu, oni koji trebaju kutiju kondoma morat će izdvojiti 8 eura. Ako mislite da su ove cijene visoke, u VIP-u situacija je još luksuznija: boca šampanjca košta 270 eura, boca pelinkovca 190 eura, boca vina 75 eura, a paketi alkoholnih pića mogu se popeti i do 2000 eura.

Split: Ultra Europe Festival, DJ Armin Van Buuren. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Alison Wonderland, australska DJ-ica i producentica, oduševila je publiku na Ultra festivalu u Splitu nastupajući u dresu splitskog Hajduka. Hajdukov dres iskombinirala je s mrežastim najlonkama te poručila kako ima hrvatsko državljanstvo.

Foto: ultra europe

- Nastupala sam na Ultra Europe glavnoj pozornici u mojoj drugoj domovini Hrvatskoj (da, ovdje sam državljanin) i bilo je ludo iskustvo - poručila je na X-u.

A još jedan poznati DJ obukao dres. Bio je to legendarni Armin van Buuren, nizozemska glazbena ikona koji je obilježio gotovo sva izdanja festivala i čiji je povrat dočekan s ovacijama.

Foto: ultra europe

A za kraj je pripremio posebno iznenađenje koje je najviše taknulo Splićane. Presvukao se u dres Hajduka, a na leđima mu je pisalo prezime i broj 76, koji označava 1976. godinu, onu kad je rođen.