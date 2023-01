Vanda Winter: 'Jedva čekam probe za 'Velo misto'. Veselim se ulozi misteriozne madam...'

Prvi dani siječnja glumici i pjevačici Vandi Winter (38) donijeli su vrijeme za obiteljski život, a zatim zalet u nove izvedbe "Ljepotice i Zvijeri" te početak proba za "Velo misto", novi repertoarni naslov na temelju kultne splitske kronike Miljenka Smoje, kojem se jako veseli. U njemu će, najavila nam je, pokušati utjeloviti gracilnu i misterioznu madam Violetu (koju je u kultnoj seriji utjelovila Zdravka Krstulović). To se odlično poklopilo i sa stotom godišnjicom od rođenja legendarnog novinara, književnika i scenarista. Do kraja siječnja planira izbaciti i novi singl i spot. Tu su i predstave u Planet Artu, a uz sve to neumorna Vanda stigla je i do našeg studija da za naslovnicu Cafea utjelovi oskarovku Julianne Moore, na koju tako neodoljivo podsjeća.