Vanda Winter objavila svoj novi spot: 'Zaokružuje priču o ljubavi kao sili koja pokreće sve važno'

Etablirana vokalna solistica Vanda Winter već se predstavila pjesmama 'Lako' i 'Ako me prestaneš voljeti', snažnim emotivnim baladama koje nose potpis Aljoše Šerića, a kojima nas je uvukla u svoj bajkoviti glazbeni svijet.

Za nadolazeće ljeto, u suradnji s producentom Zvonimirom Dusperom Dusom, donosi ponešto brže ritmove u trećem singlu 'Nađi nju' , kojeg autorski potpisuje upravo Dus.

- Izuzetno me veseli što mogu predstaviti svoj novi singl 'Nađi nju'. Pjesma me osvojila na prvo slušanje zbog neobičnog obrata u tekstu i glazbe koja minimalistički, ali vrlo točno zaokružuje priču i ljubavi kao sili koja pokreće sve ono zaista važno u životu. Čast mi je što se u spotu koji je osmislio Filip Dizdar pojavljuje i Natalia Kosovac, primabalerina HNK Zagreb koja je svojom ljepotom i sofisticiranošću svojih pokreta savršeno utjelovila predodžbu o Ljubavi za kakvom svi u životu tragamo - izjavila je Vanda povodom objave, a o pjesmi i njezinom nastanku osvrnuo se autor i producent, Zvonimir Dusper Dus.

- 'Nađi nju' je hrvatski prepjev meni jako drage pjesme 'Is it true' koju sam napisao i snimio još davne 2010. godine. Kad sam pozvan da kao producent radim na Vandinom albumu, ponudio sam nekoliko pjesama, i na moju veliku sreću baš su se za nju svi najviše zakačili. U dahu sam napisao hrvatski tekst koji mi je baš skroz sjeo, i jedva sam čekao da pjesmu snimimo u novoj verziji. Aranžman je ostao potpuno isti, samo smo ga ponovno odsvirali, potpuno uživo. Bilo je izazovno jer sam pjesmu aranžirao i producirao dosta kreativno i van nekih standardnih okvira, tako da ju nije bilo lako točno rekreirati, ali znao sam da to moram napraviti, jer jednostavno nekad u glazbi nešto sjedno onako do kraja, tako da se bojiš išta promijeniti da ne pokvariš. Čak sam na kraju shvatio da me smeta virtualni (softverski) glavni synth 'tepih' koji daje atmosferu, jer je u originalu tu ulogu odigrao jedan moj old-school synth iz 80tih, pa sam ga stvarno izvadio iz ormara i snimio, i odmah znao - e to je sad to! Onda je došla Vanda i snimila info koji je bio tako dobar da je na kraju ostao u finalnoj verziji. A zatim je zakucao Filip Dizdar potpuno pogođenim spotom. Jednostavno, s tom pjesmom je od početka do kraja sve nekako sjelo na svoje mjesto. Nadam se da će i slušatelji osjetiti tu vibru zajedništva i ljubavi prema glazbi koju smo svi skupa utkali u 'Nađi nju' - izjavio je Dus.

Glazba, stihovi, aranžman i produkciju nose potpis Zvonimira Duspera Dusa. Bubnjeve je svirao Tin Ostreš, bas gitaru Zvonimir Bučević - Buč, violinu Bruno Urlić, violu Ana Marija Šir, a klavijature, gitare i programiranje Zvonimir Dusper Dus. Režiju i montažu potpisuje Filip Dizdar, direktor fotografije je Matija Petrović, a video je sniman u studiju Hangar.