Kontroverzni reper Meek Mill (33) u svojoj posljednjoj pjesmi odlučio je u jedan od stihova uvrstiti i tragično preminulu NBA legendu, Kobeja Bryanta, no napravio je to tako da je izazvao bijes velikog dijela svojih fanova.

U singlu naziva 'Don’t Worry (RIP Kobe)' na poprilično bizaran način poželio je, tvrdi, odati počast jednom od najboljih košarkaša svih vremena no stihom 'If I ever lack, I’m goin’ out with my chopper/It be another Kobe' i referiranjem na nesreću koja je uzela devet života nije naišao na odobravanje.

- Dragi Meek Mill, pokazao si iznimno nepoštovanje i netaktičnost. Nisam upoznata s tvojom glazbom, ali vjerujem da možeš bolje odo ovoga. Ako si bio Kobejev fan, u redu, ali postoje puno bolji načini da pokažeš svoje osjećaje koje gajiš prema mom pokojnom suprugu - napisala mu je javno neugodno iznenađena Vanessa Bryant.

Reper se isprva branio, tvrdeći da su svi pogrešno shvatili njegovu namjeru i da u tekstu pjesme nema ničeg problematičnog, no na kraju je kazao kako se ispričao Vanessi.