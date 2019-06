Vanja Horvat: 'Moja kći Nina je opuštenija majka od mene...'

Vanja Horvat, bivša supruga Zorana Mamića, na pragu 50. postala je baka i uživa u toj ulozi. Za kćer Ninu kaže da je puno opuštenija mama nego što je ona to bila.

- Ja sam sa 22 rodila, a ona s 24, međutim Nina je puno opuštenija. Ja sam imala fakultet, mi smo se selili u to vrijeme. Puno drugih prioriteta i obaveza je bilo. Ja sam uvijek bila sva nekako to mora biti to, ovo ovako, moraju jesti to, moraju izaći u toliko sati, šetnje... A ona je opuštena i sve stigne - rekla je za InMagazin i dodala da nije klasični 'baka servis', ali pomogne uvijek kad treba.

Kako su joj djeca sad odrasla, sin Bruno živi u Nizozemskoj, ima više vremena za sebe i partnera Mladena.

- Sad je to glupo reći, ali tek sad počinjem živjeti, nije tako. Imala sam ja i prije život, međutim sad sam se okrenula malo više sebi, djeca su odrasla, više radim, pokušavam naći vremena za sebe - objašnjava Vanja kojoj je jedan od najdražih hobija jahanje pa je prošlog vikenda pobijedila u prvenstvu Grada Zagreba za amatere.

Uživa i u vezi s poduzetnikom Mladenom Veberom s kojim je malo više od godinu dana.

- Teško pitanje je uvijek o ljubavi. Mladen je osoba koja isto tako voli konje, izuzetno je topao tako da to nije bio problem. Meni je bitnije da one tu mene podržava u tom sportu, da nemamo problema ili svađa zašto sam na hipodromu, zašto sam na turniru, njemu je drago da sam ja sretna i da ja u tome uživam - rekla je.

