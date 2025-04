Vanna o odnosu s djecom: Kad me kći s nečim usporedi, odmah povučem pjesmu i sve mijenjam

Jedna od najistaknutijih glazbenica domaće scene, Vanna, gostovala je u emisiji Top Music Desk na TOP RADIJU, gdje je u iskrenom razgovoru s Ginom Damjanović podijelila razmišljanja o svojoj glazbi, kreativnosti, tremi i obitelji.

Nedavno je objavila album 'Dan po dan', glazbenu priču o ljubavi i životnim trenucima koja je naišla na pozitivne reakcije slušatelja.

- Kreativni proces je sam sebi svrha, ali na kraju sve to radimo da bi izašlo pred ljude. Jako sam samokritična, ali publika mi je kroz ovih tridesetak godina dala povratnu informaciju 'ovo nam je odlično'. I tada pomislim ' dobro, možda sam ipak u redu'. Ako su ljudi rekli da je super, onda je super, vjerovat ćemo im - priznaje Vanna.

Foto: Gordan Svilar/TOP RADIO

S obzirom na to da joj je bogatu karijeru obilježila i dance glazba, Ginu je zanimalo bi li krenula s tim žanrom na početku karijere da nije bila dio ET-a.

- Nije isključeno da ne bi odmah krenula s dance glazbom. Jako me furala ta energija, i danas je volim, samo mislim da je sad neprimjereno da dođem negdje u klub i plešem. Jako me fura pjevanje na beat. Nisam se nikad zamišljala da ću stajati i držati ton bez smisla, to je za neke druge cure. Ja uvijek trebam neki nerv, krik, nešto u glasu, da se događa neka dinamika - objasnila je.

Progovorila je o sestri Jasmini, čija joj je podrška oduvijek značila.

- Kad sam došla na fakultet, moja starija sestra je već bila tu i voljela je brijati po klubovima, plesati, i njezina podrška mi je baš bila bitna. To ti je bilo ono, učiš, polažeš ispite, ali i ideš van. I stalno gledaš tko ima bolji move. Danas tog plesa nema toliko, svi su po kavama. Ja ne volim ići po kavama. Daj mi muziku, beat, pokret - kaže Vanna.

Foto: Gordan Svilar/TOP RADIO

Dok je pričala o prvim koracima na glazbenoj sceni, glazbenica je priznala i da joj je trebalo vremena da zavoli pozornicu.

- Kada smo mi počinjali, ti uvjeti stvarno nisu bili takvi da bi ju odmah mogao zavoljeti. Dobro, klubovi su uvijek bili krcati, to stoji, ali radni uvjeti su često bili, pa, vrlo skromni. Dođeš s očekivanjima nakon gledanja MTV-a, i onda shvatiš da to jednostavno nije to. Voliš energiju, voliš nastupati, ali u takvim uvjetima stvarno ne možeš puno izvesti - kazala je.

Tremu pred koncerte danas nema, iako joj se zna pojaviti na televizijskim snimanjima, no i dalje pamti tremu koju je imala kao gošća koncerta Andree Bocellija u zagrebačkoj Areni.

- Došao je na probu u trapericama i vesti. Tada sam tu tremu ispucala i pomislila: 'Dobro, dosta je, saberi se, nemoj biti jadna'. Iako me ne vidi, energija se jednostavno osjeti - prisjetila se Vanna nastupa iz 2018. godine.

Otkrila je i tko joj je veći kritičar kad su pjesme u pitanju - sin Luka ili kći Jana.

- Svatko na svoj način. Kad me kći s nečim usporedi, odmah povučem pjesmu i mijenjam sve. A sin mi nakon jednog slušanja zna reći da mu više ne puštam pjesmu i odmah znam o čemu se radi - kroz smijeh je ispričala za TOP RADIO.

Foto: Instagram / PROMO

Dodala je i da jako voli učiti od mladih pa tako i od svoje djece.

- Jana me uči svaki dan, i svjesno i nesvjesno. Puno toga mi pokaže, od trendova, make-upa, do glazbe. Luka ima strašno izgrađen stav. Toliko argumenata, s njim moraš biti educiran da mu pariraš - poručila je Vanna.

Foto: Gordan Svilar/TOP RADIO

Već je nekoliko sezona mentorica u glazbenom showu 'The Voice' i priznaje da joj je to posebno iskustvo.

- Najviše me ispunjava kada vidim da su nešto usvojili i da im je osobno ljepše to izvesti na način koji smo zajedno oblikovali, nego kako su to prethodno sami radili. Ali isto tako, posebno mi je drago kada ja nešto naučim od njih, bilo svjesno, bilo nesvjesno. I stvarno učim jako puno od mladih ljudi. Volim se družiti s njima i biti im blizu jer sam po prirodi eklektična, zanimaju me razne stvari - zaključila je glazbenica.

Foto: Dinko Cepak/HRT/screenshot