Vannina kći Jana (21) iznenadila je mamu dolaskom u studio: 'Htjela bih biti više kao ona'

Pjevačica Ivana Vrdoljak (51) poznatija kao Vanna, uskoro će obilježiti 30 godina karijere u zagrebačkoj Areni, a sada je gostovala u emisiji 'Dalibor Petko Show'. Tijekom gostovanja iznenadili su je kolege Zsa Zsa, Boytronic i Ivan Dečak iz grupe Vatra , ali i njezina samozatajna kći Jana (20).

Igrali su igru asocijacije u kojoj pjevačica ni nakon deset Daliborovih tragova nije uspjela pogoditi o kome se radi. Lijepa dvadesetjednogodišnjakinja pojavila se već u spotu ‘Puna memorija’, no ovo je bio njezin televizijski debi.

- Meni je oduvijek bilo fora, čak sam se i malo previše hvalila s time da mi je ona mama, iako dugo nisam kužila što radi. Znala sam da lijepo pjeva, ali mislila sam da to sve mame rade. A onda sam shvatila što sve radi, gdje sve nastupa i sad ju snimam iz prvog reda. Htjela bih biti malo više kao ona kad odrastem, jer ona mi je uzor - rekla je Jana, što je raznježilo pjevačicu.

- Kad mi ljudi prigovaraju zašto nisam više snimala, putovala i radila koncerte ona i njezin brat su razlog - izjavila je ponosno Vanna, dok je Jana otkrila kako je završila u maminom spotu.

- Bilo mi je jako drago da to mogu napraviti za nju. Prva reakcija mi je iskreno bila šok, ali čak sam i samu sebe iznenadila na kraju. Da me je to pitala prije par godina mislim da čak ne bih ni pristala - izjavila je te otkrila tko joj je stvarao 'nelagodu'.

- Tata je cijelo vrijeme nadzirao snimanje. I onda je došao kadar u kojem se dečko koji je glumio, i ja držimo za ruke. Redatelj kaže morate se sad pogledati jako duboko s ljubavlju. Velim ja može, vrlo rado, ali molim vas maknite tatu, jer ne mogu pred njim - prisjetila se kroz smijeh, a onda se s Vannom okušala u posebnom izazovu.

Mama i kćer otplesale su Macarenu, Labuđe jezero, Riverdance, Single Ladies i Thriller Michaela Jacksona te oduševile gledatelje emisije.

- Da nismo ovdje sad bi vjerojatno bile skupa u shoppingu ili na sladoledu zajedno. To su neki naši mali rituali nedjeljom - rekle su.

