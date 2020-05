Varao je i ostavio preko pisma pa se vratio: 'Nisam ga molila'

Legendarni glumac Sylvester Stallone (73), poznatiji kao Rambo ili Rocky sa suprugom Jennifer Flavin (50) danas slavi 23. godišnjicu braka. Upoznali su se još 1988., a zajedno imaju tri kćeri: Sistine Rose (22), Sophiju Rose (23) i Scarlet Rose (18).

Kada je upoznao atraktivnog modela, Stallone je tada već imao iza sebe dva propala braka. Međutim, ljubav im je cvjetala do ožujka 1994. kad je Rocky prekinuo s njom preko pisma, umjesto licem u lice. Pismo je imalo šest stranica u kojemu je glumac objašnjavao zašto ju ostavlja nakon pet godina veze.

- Jako sam plakala. Ne možeš nekoga ostaviti preko pisma nakon toliko godina. Nije da bih da molila da se pomirimo. Samo sam željela razgovarati - rekla je Jennifer tad medijima.

Glumac je tada imao aferu s drugim modelom, Janice Dickinson (64). Jedno vrijeme se pričalo da je otac njezine kćeri Savannah zapravo Stallone. Jennifer je tu dramu nazvala 'najgorom noćnom morom svake žene'.

- Nisam naivna. Znala sam da bi on mogao varati. Bilo mu je 45 godina, ne mogu ga mijenjati - rekla je tad Jennifer.

No, Stallone je svaku vezu s Janice Dickinson prekinuo. Čak je išao i na DNK test te se dokazalo kako dijete nije njegovo. No, potom je počeo izlaziti i nalazio se s puno djevojaka, naročito modela. No, ni jedna daljnja veza mu nije potrajala.

Nakon godinu dana tulumarenja, Stallone se pomirio s Jennifer na ljeto 1995., a već sljedeće godine rodila im se kći Sophia. U svibnju 1997. par se vjenčao u Londonu.

- Dvije predivne stvari su mi se dogodile u posljednjih godinu dana. Rodila mi se predivna kći Sophia Rose i sad sam se oženio s Jennifer, koja je odlična majka i znam da će biti još bolja supruga - rekao je Sylvester na vjenčanju.

