'Vatreni' i tetovaže: Brozovićevu proglasili najružnijom, Livaja ih ima 100, Lovren je posvetio sinu

Hrvatska nogometna reprezentacija trenutno se nalazi u Dohi u Katru, gdje predstavljaju lijepu našu na Svjetskom nogometnom prvenstvu. Naši vatreni zasigurno su privukli pažnju, kako dobrom igrom, tako su i žensku populaciju zaludili izgledom. A ono što je svakako u centru pozornosti jesu njihove tetovaže, koje neki od naših reprezentativaca imaju na pretek.

Visoko na ljestvici po broju tetovaža našao se Marko Livaja (29) koji trenutačno ima više od sto tetovaža, a jednom je prilikom rekao kako su mu jedne od najdražih tetovaža ona s motivom Dioklecijanove palače i s likom iz kultnog filma 'Paklena naranča'. Tetovaža koju ima na nozi privukla je ovih dana pažnju posjetitelja prvenstva, a na njoj piše:

- Bog ima plan za tebe i u to ne sumnjaj, i ono što ti je On naumio neće ti izmaknuti iz ruke. Ako nešto izmakne, znači da nije za tebe. Bar ne u ovom trenutku. Što ti je činiti? Vjeruj! I vidjeti ćeš, sve se okrene nezamislivo bolje nego si ti želio i planirao. I ne zaboravi - zahvali na svemu, jer sve je za tvoje dobro. I udarci - oni odgajaju! Suze - one pročišćuju! Padovi - da ih nije kako bih prepoznao let.

Foto: Carl Recine/REUTERS

Veliki broj tetovaža ima i Marcelo Brozović (30), koji je istetoviran po rukama i cijelom vratu, a jedna od najupečatljivijih je ona na njegovoj šaci. Riječ je o tetovaži žutog emotikona koji drži ruku na bradi. Ta je tetovaža ujedno proglašena i jednom od najružnijih među nogometašima, ali ima zanimljivo značenje. Istetovirao ju je u čast svojeg brenda Hardwork Epic Brozo.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Mladi nogometaš Borna Sosa (24) ima više od 15 tetovaža po cijelom tijelu, a jednu od njih posvetio je preminulom košarkašu Kobeju Bryantu.

Zavidnu kolekciju tetovaža ima i Dejan Lovren (33) kojemu su istetovirana ramena, nadlaktice i trbuh. Njegove tetovaže imaju značenja, a jedna od najljepših je ona posvećena njegovom sinu.

Vratar Ivica Ivušić (27) svoju je ruku ispunio tetovažama, a jednom je prilikom rekao kako svaka od njih ima značenje, ali da nije siguran koliko ih točno ima.

Neki od reprezentativaca također su odlučili svoja tijela ukrasiti tetovažama, ali u puno manjem broju. Tako Domagoj Vida (33) na podlaktici ima istetoviran lik pape Ivana Pavla II., Ivan Perišić (33) na listu ima motiv kokoši s loptom, a Mislav Oršić (29) odlučio se na sebe zauvijek ispisati ime supruge Suzane.

