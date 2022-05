WAGS-ice na sudu: Medijima su slale prepiske, spominje se i minijaturan penis pop pjevača

Voditeljica i supruga nogometaša Waynea Rooneyja (35), Coleen Rooney (35) putem društvene mreže na kojoj ima otvoren/javni profil napala je suprugu Jamieja Vardyja (34), Rebekahu Vardy (39). Rebekah je navodno novinarima prosljeđivala objave koje je Coleen stavljala na privatnom Instagramu koji je samo za njezine prijatelje. Sve je završilo na sudu, prenosi Daily Mail.

Slučaj je u Velikoj Britaniji dobio toliko veliki interes javnosti da je ima svoj nadimak: 'Wagatha Christie' - 'Wags at war'. Naime, WAG je akronim koji se koristi za žene i djevojke poznatih sportaša.

Supruga napadača Leicester Cityja Jamieja Vardyja, Rebekah, tuži Coleen Rooney za klevetu nakon što je javno optužena za davanje lažnih priča medijima 2019. godine.

Na popisu svjedoka nalazi se i bivši engleski nogometaš Wayne Rooney.

- Nikome nisam ništa pustila u javnost - rekla je Rebekah te dodala da se slaže da je 'pogrešno' i 'uznemirujuće' da netko prenosi privatan život u javnost. Vardy je još istaknula kako poštuje tuđu privatnost.

Najveću pažnju pripalo je svjedočenju vezano uz navodni seksualni odnosu s pop zvijezdom Peterom Andreom.

Odvjetnik David Sherborne pročitao je odlomke iz članka News of the World 2004. godine u kojem tvrdi da je Andre izdržao tijekom njihova spolnog čina 'samo pet minuta'. No, to nije sve, navela je da ima 'najmanju opremu koju je ikada vidjela' te da izgleda kao kao 'minijaturna kobasica'.

- Bivši me suprug natjerao da to učinim. To je nešto zbog čega duboko žalim... Nije lijepo to pročitati i razumijem zašto to sada koristite. Ovo je baš prljavo, ali je i tim gospođe Rooney također iznosio prljavštine o meni - odgovorila je Vardy.

Osvrnula se i na to da je bila na odmoru u Dubaiju 2019. kada je vidjela Coleenin objavu na Instagramu u kojem je optužuje za curenje lažnih priča.

- Osjećala sam se krajnje paranoično i imala sam osjećaj kao da me svi gledaju u beach clubu u kojem sam se nalazila. Mislila sam da ću se onesvijestiti i Jamie je tada odlučio da odmah moramo otići. Ne sjećam se u potpunosti povratka u hotel jer sam gotovo hiperventilirala. Znala sam da nisam učinila ništa loše. Nisam pustila te priče, a nisam ni znala što će procuriti u javnost - ispričala je Rebekah.

- Tada su mi se počeli javljati bolovi u trbuhu po povratku u hotel. Bili su to bolovi tipa kontrakcija i uspaničila sam se da mi je beba u opasnosti. Natjerala sam samu sebe da se smirim i pokušala sam jasno razmišljati. Prvo sam nazvala svoju najstariju kćer koja je bila u školi. Ona je tada imala 13 godina, a djeca te dobi mogu biti jako okrutna jedni prema drugima. Morala sam upoznati školu sa situacijom kako bi je pokušali zaštititi od maltretiranja druge djece. Sve do čega mi je u tom trenutku bilo stalo je bila zaštita moje djece. Znala sam da je sigurno došlo do pogreške - rekla je te dodala da nije mogla vjerovati da je Coleen nije nazvala prije nego što ju je tako javno optužila.

- Suđenje nema smisla niti za jednu od njih, čak će i pobjednica izaći s ogromnim gubitkom - navode mediji te se procjenjuje da bi pravni troškovi za svaku stranu mogli iznositi oko milijun funta.

