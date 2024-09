Vatrogasci intervenirali na setu RTL-ove serije 'Sjene prošlosti': 'Dim, svi su u panici i trče okolo'

Dim, vatra, pepeo, zvukovi sirena, vika i ljudi u panici. Dramatična situacija odvijala se ovih dana u jednom zagrebačkom kvartu. Uz pomoć hrabrih vatrogasaca, požar je uspješno ugašen, a svi ozlijeđeni zbrinuti.

Nasreću, sve je to bilo samo za potrebe snimanja nove RTL-ove serije 'Sjene prošlosti'. Marina Fernandez, Ana Maras Harmander, Arija Rizvić, Matija Kačan i Janko Rakoš te statisti i dežurne službe bili dio atraktivne i kompleksne scene požara u školi.

Foto: Vanesa Pandzic

Iako će gledatelji 'Sjena prošlosti' tek doznati što se uistinu odigravalo i kako je do ove katastrofe došlo, glumica Marina Fernandez, koja tumači ulogu Olge, otkriva djelić atmosfere sa seta i opisuje koliko je koncentracije i spretnosti potrebno da bi u ovakvim pothvatima sve izgledalo realistično.

- Požar je uvijek jedna od onih situacija kad sve drugo postane nevažno, to je jedna drugačija vrsta straha koja izbriše sve. Takve scene iziskuju baš jako puno koncentracije, odličnu koordinaciju, zapravo jednu koreografiju koju svi moramo odraditi zajedno - ističe Fernandez, dodajući kako je jedan od glavnih zadataka glumca u toj situaciji brza reakcija i istovremeno vjerno prenošenje onih iskonskih emocija kao što je strah.

Foto: Vanesa Pandzic

- Kad gledate scene požara, to je toliko sve brzo, dim, ljudi trče naokolo, svi su u panici, svi bježe od nečega, ali zapravo to sve na snimanju mora biti jako dobro koordinirano kako bi se dostojno prikazala ta emocija, taj strah za život, ta borba. To je poprilično teško i izazovno, ali i zanimljivo.

Prije snimanja ovakvih scena različitih nesreća i nezgoda puno je tehničkih i probnih pokušaja da bi se usklađenost svih aktera, od glavnih glumaca, do statista, dežurnih službi i produkcijske ekipe pokušala dovesti do, što je više moguće, određenog savršenstva.

Foto: Vanesa Pandzic

- Sama ta situacija rađa u ljudima neki adrenalin... Trebamo stvoriti tu neku užurbanost, paniku... Ponavljanja sigurno ima, ali se svi trudimo da budemo što usklađeniji i što bliži svemu tome. Na ovom našem snimanju su bili naši dragi vatrogasci iz DVD-a Dubrava, kako bi ta scena izgleda što realističnije - dodaje Marina koja je, priznaje, i sama svojedobno iskusila koliko opasna vatrena buktinja može biti.

- Ja sam, nažalost, bila u jednoj takvoj situaciji, odnosno u jednom požaru koji je bio poprilično velik i sjećam se toga, imam pohranjenu u sebi tu vrstu straha koja se ne može usporediti ni s čim drugim jer nije samo u pitanju imovina, nego i zaštita dragih ljudi... To je baš jedna posebna vrsta straha. Nažalost, blizak mi je osjećaj i znala sam točno u koju 'ladicu' trebam posegnuti da bih ga izvadila. Nadam se da su moji kolege morali malo više maštati o tome kako izgleda taj osjećaj - prisjeća se.

Foto: Vanesa Pandzic

No unatoč ozbiljnosti koju je tražila ova zahtjevna scena, atmosfera na setu ipak je bila opuštena i vesela. Red druženja, red smijeha, ali i razmjena emotivnih životnih iskustava.

- Uvijek volim znati što motivira ljude, pogotovo u ovakvim plemenitim zanimanjima kao što je vatrogastvo. Njima stvarno treba svaki dan zahvaljivati, paziti ih i maziti, jer su to stvarno posebni ljudi koji žrtvuju svoje živote kako bi zaštitili imovinu i živote ljudi o kojima nemaju pojma, ništa. Tako da sam imala prilike razgovarati s glavnim zapovjednikom i baš sam obogaćena za to iskustvo, za još jednu životnu priču. A i tko ne bi volio imati fotografiju s vatrogascima - kroz smijeh zaključuje Marina.