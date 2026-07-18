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'MOGU LI SE UČLANITI?'

Vatrogasci iz Metkovića pozirali s Lidijom Bačić. Njihova objava je nasmijala mnoge pratitelje

Piše Tina Ozmec-Ban,
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Vatrogasci iz Metkovića pozirali s Lidijom Bačić. Njihova objava je nasmijala mnoge pratitelje
Foto: dvd Metković
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Vatrogasci DVD-a Metković nisu propustili fotografirati se s popularnom Lille koja je u tom gradu u petak nastupala. Njihova objava na društvenim mrežama brzo je privukla veliki broj reakcija

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Popularna pjevačica Lidija Bačić imala je u petak navečer koncert u Metkoviću, gdje je nastupila na Trgu dr. Franje Tuđmana u sklopu proslave Dana sv. Ilije. A jedna fotografija na kojoj pozira je izazvala pažnju i val komentara na društvenim mrežama. Naime, vatrogasci iz DVD-a Metković objavili su fotku s Lille uz duhovit opis. 

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- Nama sekunda, a Lidiji uspomena za cijeli život - napisali su šaljivo. Objava je brzo skupila brojne reakcije, a pratitelji nisu propustili priliku da se i sami našale. 'Mogu li se učlaniti?', bio je jedan od komentara. 

Pjevačica ovih dana ima brojne koncerte, pa će u subotu navečer tako nastupiti u Gradcu, sljedeće subote u Galižani, a kroz ljeto će još Galižana, Zaton Veliki, Juričani, Ernestinovo i Turnišče u Sloveniji ugostiti Lidiju Bačić. 

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