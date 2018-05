Vatroslav pitao Zoricu: Koju masažu želiš, s happy endom?

Luciju sam odlučio izbaciti zbog njezinog drskog i bezobraznog ponašanja i neće me ništa pokolebati u toj odluci, rekao je farmer Josip iz Benkovca. Mama Smiljana Luciji je poželjela da nađe pravog muškarca s kojim će osnovati obitelj. Mirjana je istaknula kako je Lucija samo tražila priliku biti s Josipom, no on joj nije dao tu šansu.

- Želim ti svu sreću, ali nisi moj tip - rekao je Josip kandidatkinji na rastanku, a tužna Nikolina je priznala da se nije nadala da će izbaciti Luciju.

- Nikolina je bila dvolična u par navrata, jedan dan priča ovako, drugi onako. Priča da joj je stalo do mene, ali mislim da uopće nije - ispričala je Lucija. U Čvrstecu je Dario odlučio probuditi djevojke kojima je bilo teško ustati u sedam ujutro kako bi pomuzle krave. Nakon pola sata cure su jedva ustale, a komentirale su da su imale 'šokantno' buđenje. Ivona se nešto kasnije morala suočiti sa strahom od krava.

- To je ogromna životinja i strah me musti je - požalila se i zaplakala objašnjavajući curama koliko se plaši. Kod Hrvoja na farmi Sandra i Tanja odlučile su se izležavati na livadi dok su Lana i farmer izveli konja kako bi pokazali curama kako se jaše. Budući da Lana jaše, preuzela je glavnu ulogu učiteljice, a Sandra je nakon početnog otpora ipak popustila i zajahala.

Ivona je kod Darija mučila muku s kravama, a iako joj je Darijeva mama pokazala kako se muze, Ivona i Dijana i dalje su bile u strahu da ih krava ne udari. Miljenkove dame mogle su uživati u pogledu na Dubrovnik i otoke jer ih je farmer odveo na vidikovac i ostavio bez daha.

U Donjim Zdjelicama, kod Hrvoja se osjećala napetost prije izbacivanja, koju je farmer želio razbiti povevši cure u ribolov, govoreći im o idealnom mamcu. Curama nije bilo ugodno kopati po zemlji i tražiti gliste.

- Ne snalaze se najbolje, ali to su stvari koje će morati raditi one koje ostanu tu - rekao je Hrvoje, a cure su odbijale primiti gliste u ruku. Kad su napokon stavile mamac na ribarski štap i krenule pecati, farmer je već bio na rubu živaca pa ih je napustio rekavši da je očekivao bar malu dozu pristojnosti i truda.

- Krivo mi je jer smo sin i ja napravili štapove za njih, a one nisu imale pristojnosti barem pokušati pecati - ljut je bio Hrvoje i najavio da jedna cura ide kući Darijeva mama je cure 'postrojila' i krenula ih učiti raditi domaće rezance. Nadin je imala prednost budući da je radila kao pomoćna kuharica.

Kada je baka Bara došla u izvidnicu vidjeti kako curama ide, pohvalila je Ivonu, a Darijeva mama djevojke je nasmijavala izjavama pa je priprema rezanaca prošla u veselom ozračju sve dok djevojke nisu nekoliko puta pokvarile mašinu. Došao je trenutak da Hrvoje jednu djevojku pošalje kući.

- Lana, moram priznati da si se ti najbolje snašla iako si najmlađa istaknuo je farmer, a Lana je komentirala da se nada da će ostati na farmi jer ima najviše dodirnih točaka s Hrvojem.

- Nemojte misliti da je ovo nešto osobno, ali odlučio sam da će kući otići Tanja. Ti si se tu najmanje snašla - rekao je farmer.

- Nisam imala nikakva očekivanja pa me nije iznenadilo - ispričala je Tanja te dodala da joj nije krivo što prva odlazi. U Mučićima je Denis svoje dame odveo u šumu i napravio im gulaš od divljači. Kad je Denis digao čašu da nazdravi, Ines je komentirala da on prečesto 'nazdravlja' i da joj se to ne sviđa. U Ražancu je Vatroslav za svoje djevojke pripremio romantični set pa im je uz krevete stavio svijeće i ručnike.

- Nakon teškog radnog dana odlučio sam vam pokloniti masažu - rekao je Vatroslav, što je cure ugodno iznenadilo. Prva se njegovim rukama prepustila Zorica.

- Koju vrstu masaže želiš, klasičnu, da te zagrijem ili happy end masažu - našalio se Vatroslav, a Zorica je bila nepovjerljiva pa se odlučila za klasičnu masažu dok su Valentina i Martina dobacivale sjedeći sa strane. Kasnije je Valentina odlučila izmasirati Vatroslava, a čak mu je isula i malo vrućeg voska na leđa.

- Sviđa mi se kako je ona to izvela, ali brzo se umorila i mora poraditi malo i vježbati - rekao je Vatroslav, kojeg je Valentina na kraju ostavila samog na krevetu rekavši mu da ide po iznenađenje, ali se više nije vratila.

