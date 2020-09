'Već 20 godina se borim u poslu punom podmetanja i zlobe...'

Vjerujem da zajedno možemo promijeniti i sebe i druge, boriti se protiv svake osude i predrasude, kako bismo bili bolji ljudi, 'zlatni ljudi', napisao je glazbenik

<p>Pjevač<strong> Jacques Houdek</strong> (39) poznat je po tome da nema dlake na jeziku, što nerijetko pokazuje na društvenim mrežama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Nedavno je napisao kako su mu se nepoznati ljudi na plaži izrugivali zbog kilograma, a u njegovu obranu stala je i glazbenica <strong>Tereza Kesovija</strong> (81).</p><p>Houdek je sada na Facebooku zahvalio fanovima na podršci koju je dobio ovih dana.</p><p>- Moj najdraži stih u pjesmi 'Teret' je 'Ja sam starac i more, jedan od onih što se bore'! I to je doista jedna velika istina. No, lakše je boriti se kad imaš vojsku ljubavi na svojoj strani. Hvala vam što mi dajete snagu da se već 20 godina borim i opstajem u ovom ludom svijetu koji se zove glazbena industrija. Svijetu koji je nažalost pun predrasuda, površnosti, zlobe, raznih podmetanja - napisao je.</p><p>Dodao je kako je sretan što njegova pjesma 'Teret' ima dobru slušanost iako to, kako kaže, nekim klanovima smeta.</p><p>- No, moram priznati da sam još sretniji što ste stali uz mene u mojoj iskrenoj objavi, vjerujem da zajedno možemo promijeniti i sebe i druge, boriti se protiv svake osude i predrasude, kako bismo bili bolji ljudi, 'zlatni ljudi'. Ljubav za sve, empatija za svakoga i njegovu bol, pomoć i osnaženje za sve kojima je to potrebno. Dali ste mi jednu sasvim novu snagu, vratili mi vjeru koju nisam ni znao da sam negdje usput izgubio... Puno mi je srce od svih vaših divnih poruka. Hvala vam svima, volim vas sve! Obećajem da ću tu novu snagu i vjeru utkati u neke nove pobjede, životne i glazbene. Neću vas razočarati! - zaključio je Houdek.</p><p> </p>