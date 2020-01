Večera podijelila goste: Nekom je za desetku, drugima preljuto

U srijedu navečer u showu 'Večera za 5 na selu' domaćica je bila Antonija Cavrić (22) iz Kurilovca, pokraj Velike Gorice. Svojim je gostima pripremila tri ukusna slijeda, a večer je završila veselom zabavom – plesom i tamburašima.

Foto: RTL;Dalila Žuklić

Antonija Cavrić najmlađa je natjecateljica ovog tjedna, no ne i manje iskusna u pripremi jela. Tako je za predjelo sama zamijesila i razvukla tijesto za zagorske štrukle, koje je potom skuhala pa zapekla.

- Nisam se nadala štruklima, iznenadila sam se i bilo mi je jako ukusno - pohvalila je Sanja, dok se Katica nije složila s njom: „Mislim da bih ja štrukle napravila bolje jer ih radim na drugačiji način.“

Foto: RTL

Za glavno jelo Antonija je pripremila juneći gulaš s njokima, koji joj je prilikom kuhanja malo zagorio, no ljutina je prikrila sve dokaze te su mišljenja gostiju opet bila podijeljena.

- Jako mi se sviđalo, meso je bilo mekano iako malo pikantno, no to ja volim - izjavila je Sanja, no Ivi se nije svidjela ljutina u jelu: „Glavno jelo je za moj ukus malo preljuto i prežestoko!“

Foto: RTL

Domaćica je večeru zasladila tortom od sira i šumskog voća nakon čega je uslijedilo veliko iznenađenje – tamburaši. Pjesma je ispunila blagovaonicu i ponijela goste koji su počeli pjevati i plesati. Zabavna i vesela atmosfera svakako je bila, kako se kaže, šlag na torti.

Foto: RTL;Dalila Žuklić

Na kraju večeri Antonija je od Sanje dobila najvišu moguću ocjenu – desetku!

- Stvarno mi je sve bilo super, od početka do kraja i nemam nikakve zamjerke! - priznala je zadovoljno Sanja. Vlatko, Katica i Iva dali su joj ocjenu 6 te je tako najmlađa natjecateljica skupila 28 bodova, što nije dovoljno da prijeđe u vodstvo. Na prvom je mjestu i dalje Vlatko.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA':