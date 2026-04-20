Dok se privikavaju na novu dinamiku stanovanja, novopečenim OPG-ovcima stiže prvi gost
Večeras dupla doza 'Kumova': Evo što nas čeka u novoj epizodi
Macani i Gotovci se privikavaju na zajednički život. Novim OPG-ovcima neplanirano stiže prvi gost, dan prije nego što su ikog očekivali. Nakon početnog uzbuđenja, gost ih ugnjavi svojim tužnim pričama.
Dok Milica i Kata dane na poslu provode ogovarajući druge, Vetma natjera Katu na potpisivanje dubioznog projekta za koncesiju nad jezerom. S druge strane, Luce s Jankom slavi povlačenje ostavke u poliklinici.
Goran sve otvorenije pokazuje simpatije, ali i ljubomoru prema Ruži, dok se Braco od nje postupno udaljava i istovremeno nikada nije bio bliži Grabovcu.
- Imam ozbiljne planove za tebe - poručit će mu Grabovac, a što se krije iza tih riječi, ne propustite doznati večeras, kada vas očekuju dvije epizode serije 'Kumovi'.
