Stigla je šesta epizoda serije 'The Last of Us', režirala ju je redateljica Jasmila Žbanić

Bosanskohercegovačka redateljica Jasmila Žbanić (48) režirala je šestu epizodu serije 'The Last of Us', a koja u Hrvatskoj izlazi večeras u 20 sati na kanalu HBO.

POGLEDAJTE NAJAVU:

Naravno, oni koji ne mogu dočekati 20 sati, a imaju pretplatu na HBO Max novu epizodu serije mogu pogledati već sada. Šesta epizoda u Americi je premijerno prikazana u nedjelju, 19. veljače.

Foto: HBO

Serija 'The Last of Us' napravljena je prema istoimenoj videoigrici, a prvu je epizodu pogledalo više od 4,7 milijuna ljudi. U glavnim ulogama našli su se Pedro Pascal (47) kao Joel Miller i Bella Ramsey (19) u ulozi Ellie.

Foto: PROMO

'The Last of Us' još je jedan od mnogih uspjeha slavne redateljice. Jasmila je za film 'Quo vadis, Aida?' bila nominirana i za Oscara u kategoriji najboljeg stranog igranog filma.

Najčitaniji članci