Večeras je finale MasterChefa! Sanja i Ante u tijesnoj borbi za nagradu od 30 tisuća eura

U nezaboravnoj završnici MasterChef dolazi do svog vrhunca! Veliko finale donosi suočavanje Sanje Cukon i Ante Vukadina koji će u odlučujućem izazovu kuhati za tročlani žiri – chefove Gorana Kočiša, Maria Mihelja i Stjepana Vukadina. Posljednje kuhanje u sezoni odlučit će tko će ponijeti prestižnu titulu MasterChefa, pehar i nagradu od 30 tisuća eura.

Sanja, koja je kroz natjecanje oduševljavala svojim inovativnim pristupom i nevjerojatnim okusima, istaknut će: "Za mene je ovo jedan veliki novi početak nove priče, novi život. Nadam se da ću ostvariti svoje snove."

Foto: NOVA TV

S druge strane, Ante se osvrće na svoj put do finala: „Moj put u MasterChefu je započeo neuspjehom. Drugu priliku ne propuštam. Došao sam napraviti neko ime od sebe i evo me na korak do kraja, do zvijezda.“

Foto: NOVA TV

Na svom finalnom kulinarskom zadatku njih će dvoje raditi tri sata i 25 minuta, kreirajući degustacijski menu od pet sljedova – od amuse-bouchea do deserta. Sanja će odlučiti spojiti okuse Istre i zemalja u kojima je živjela, dok će Antin menu biti inspiriran njegovim djetinjstvom i tradicijom.

Chef Stjepan poručit će im: „Želimo da nam pokažete sve što znate, sve što ste do sada naučili i da nam skuhate jelo svog života.“

Hoće li žiri više impresionirati Sanja, koja je sedam puta proglašena najboljom u izazovima, ili Ante koji se uspio vratiti u natjecanje i dogurati do samog finala? Hoće li prevladati Sanjini okusi fuzije ili Antini okusi dobro poznate tradicije?

Foto: NOVA TV

Večeras od 20.20 pratite finale MasterChefa i saznajte tko će ispisati povijest i ponijeti titulu najboljeg!