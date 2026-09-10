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Večeras u 'Kumovima': Goran se hvata za zadnju slamku spasa i pokušava riješiti istragu...

Piše 24sata,
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Večeras u 'Kumovima': Goran se hvata za zadnju slamku spasa i pokušava riješiti istragu...
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Foto: NOVA TV
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Spomenka zagrijava glasnice za prvi radni dan na Radiju Glavice. Na mjestu gdje nema pojma da je poslana od strane Stanislava, preko župana Vetme

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Nakon što je slučajno načula razgovor oca i Mirjane, Iva je shvatila da postoji nešto sumnjivo u njihovom odnosu i krade i čita Mirjanin dnevnik. Sada za to sazna Braco i uspaniči se, a Mirjana Jadranki priznaje svoju veliku tajnu.

Foto: NOVA TV

Luce i Goran u međuvremenu nastavljaju svoju borbu protiv institucijskih vjetrenjača. Cilj im je dokazati da je Marija poznavala Delaša. Dok Goran inspektoru pokušava objasniti ozbiljnost situacije, on ga šalje na mjesto gdje se otvara novi semafor. Luce je u potpunom rasulu, a Janko je silno pokušava utješiti i smiriti.

Foto: NOVA TV

Za to vrijeme, Spomenka zagrijava glasnice za prvi radni dan na Radiju Glavice. Na mjestu gdje nema pojma da je poslana od strane Stanislava, preko župana Vetme. Seriju "Kumovi" ne propustite večeras Novoj TV. Nove epizode pogledajte već sada na Nova Play.

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