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Večeras u 'Kumovima': Ivka napokon odlazi na ostavinsku raspravu gdje doživi šok

Piše 24sata,
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Večeras u 'Kumovima': Ivka napokon odlazi na ostavinsku raspravu gdje doživi šok
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Foto: PROMO
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Martin i Milica shvaćaju da konačnu odluku o mjestu domaćinu Europske smotre ruralne kulture donosi komisija koja dolazi za mjesec dana

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Ivka s Vinkom i Gotovcima odlazi u Zagreb na ostavinsku raspravu. Prvo ih Saša i Vanja ugošćuju u svojoj vili, gdje dolazi do brojnih neugodnosti, a potom na ostavinskoj svi prisutni dožive šok.

Foto: PROMO

Zvone, ljutit na Anđelu zbog slikanja s Grabovcem, okreće ploču i upregne svoj stari šarm da izazove ljubomoru u njoj. Upoznaje novu doktoricu u mjestu i upušta se u priču s njom.

Foto: PROMO

Martin i Milica shvaćaju da konačnu odluku o mjestu domaćinu Europske smotre ruralne kulture donosi komisija koja dolazi za mjesec dana. Novu epizodu ne propustite večeras od 20:15 na Novoj TV, a već sada na Nova Play!

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