EVO KAKO IZGLEDA

Vela Luka očima Olivera: Umjetnička instalacija u obliku naočala u čast glazbeniku

Foto: Petar Galebov

Instalacija je zamišljena i kao photo point – mjesto na kojem se posjetitelji mogu fotografirati i ponijeti uspomenu iz Vele Luke, uz hashtag #teksadvidim, koji se referira na poznati stih Branka Žuvele

U Veloj Luci, u subotu 14. ožujka postavljena je umjetnička instalacija posvećena Oliveru Dragojeviću, jednom od najvažnijih hrvatskih glazbenika. Instalacija u obliku stiliziranih naočala, kakve je Oliver nosio na početku svoje karijere, podignuta je uz samo more, na lokaciji s koje se pruža pogled na velolučku uvalu i otočić Ošjak – kraj koji je snažno obilježio njegov život i glazbu.

Foto: Saša Prižmić

Autor instalacije je dizajner i umjetnik Saša Prižmić, koji je projekt osmislio kao spoj spomen-obilježja i turističke atrakcije. Instalacija je zamišljena i kao photo point – mjesto na kojem se posjetitelji mogu fotografirati i ponijeti uspomenu iz Vele Luke, uz hashtag #teksadvidim, koji se referira na poznati stih Branka Žuvele: Tek sad vidim što mi znači Vela Luka, more, ti… Ideja je da fotografije nastale uz insalaciju, uz korištenje hashtaga, nastave živjeti na društvenim mrežama i tako dodatno promoviraju mjesto i njegovu priču.

Autor ističe kako je projekt nastao iz želje da se izađe iz klasičnih turističkih okvira za fotografiranje, naglašavajući kako su važna obilježja ove instalacije povezanost s lokacijom i ljudima te stvarne emocije, bivše i buduće, koje se mogu iskusiti posjetom ili samim evociranjem.

Foto: Saša Prižmić

Umjetnička instalacija je dimenzija 3 × 2 metra, približno veličine rukometnog gola, što omogućuje da se u njezin okvir smjesti više osoba prilikom fotografiranja. Izrađena je od cortena, posebne vrste čelika koji se često koristi u suvremenoj arhitekturi i javnim skulpturama. Taj materijal s vremenom razvija karakterističnu patinu koja ga štiti od korozije i dobro se uklapa u mediteranski ambijent, pa će instalacija s godinama prirodno sazrijevati zajedno s prostorom.

Instalacija ima i informativnu dimenziju. Na njezinu postolju nalazi se QR kod koji posjetitelje vodi na kratki tekst o Oliveru Dragojeviću i njegovoj povezanosti s Velom Lukom – mjestom u kojem su njegovi korijeni, gdje je provodio ljeta, vrijeme s obitelji i prijateljima.

storyeditor/2026-02-27/PXL_081129_379.jpg | Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL

Projekt je realiziran uz podršku Turističke zajednice Vela Luka, a autor se nada da će instalacija postati prepoznatljiv simbol mjesta i nova točka susreta brojnih Oliverovih obožavatelja. Ideja je jednostavna: da posjetitelji kroz taj simbol na trenutak zastanu, pogledaju prema uvali – i možda, barem nakratko, Velu Luku vide Oliverovim očima. 

