Velika čast: Bubnjar Beatlesa Ringo Starr postao je vitez

Bivši bubnjar Beatlesa Ringo Starr (77) odlikovan je redom viteza za svoj doprinos u glazbi, a nakon ceremonije u Buckinghamskoj palači u šali je rekao novinarima kako očekuje da mu uz ime sada navode i titulu.

Ringa, koji je na svečanost došao u pratnji supruge Barbara Bach, vitezom je proglasio princ William. Ringo Starr tako je postao Sir Richard Starkey, što mu je pravo ime i prezime.

Foto: pixsell

- Ne znam kako ispravno koristiti ovu titulu, ali očekujem da je vi koristite - rekao je Starr pokazujući odlikovanje novinaru BBC-a nakon ceremonije. Ovo priznanje došlo je 53 godine nakon što je svim članovima Beatlesa dodijeljen orden Britanskog carstva.

- To mi puno znači jer je to priznanje za sve ono što sam napravio. Bilo mi je iznimno drago primiti odlikovanje - rekao je Starr.

Foto: Dennis Van Tine/Press Associatio

Ringo se pridružio se Paulu McCartneyu, Georgeu Harrisonu i Johnu Lennonu u Beatlesima kao zamjena za bubnjara Petea Besta 1962. i povremeno je pjevao glavne vokale, kao na primjer u pjesmama "Yellow Submarine" i"With a Little Help from my Friends".

U Kuću slavnih Rock'n'Rolla ušao je kao član Beatlesa 1988. i onda ponovno 2015. kao solist nakon što se slavni bend raspao. McCartney je prije 21 godinu također proglašen vitezom