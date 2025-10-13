Obavijesti

PJEVALA JE I PLAKALA CIJELA REGIJA

VELIKA GALERIJA Tisuće ljudi su u nedjelju odali počast Halidu: Pogledajte emotivne prizore...

Sve je počelo u Halidovu Sarajevu gdje su se tisuće građana izašle na ulice u nedjelju, kako bi odale počast legendarnom pjevaču. Na trgovima, obalama i ulicama od Zagreba do Splita, Rijeke, Osijeka plakala je i čitava Hrvatska
Građani Tešnja zapjevali Halidovu pjesmu o njihovom mjestu "Iznad Tešnja"
Za Halidom su plakali u Tešnju. | Foto: Dejan Rakita/Pixsell
Za Halidom su plakali u Tešnju. | Foto: Dejan Rakita/Pixsell
