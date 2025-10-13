VELIKA GALERIJA Tisuće ljudi su u nedjelju odali počast Halidu: Pogledajte emotivne prizore...

Sve je počelo u Halidovu Sarajevu gdje su se tisuće građana izašle na ulice u nedjelju, kako bi odale počast legendarnom pjevaču. Na trgovima, obalama i ulicama od Zagreba do Splita, Rijeke, Osijeka plakala je i čitava Hrvatska
Za Halidom su plakali u Tešnju.
| Foto: Dejan Rakita/Pixsell
Za Halidom su plakali u Tešnju. |
Foto: Dejan Rakita/Pixsell
Za Halidom su plakali u Tešnju.
| Foto: Dejan Rakita/Pixsell
U Sarajevu, gradu u kojem je sve počelo kod 'Vječne vatre', okupili su se tisuće ljudi da kako bi zahvalili pjesmom i odali počast jednoj od najvećih glazbenih legendi ovih prostora.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
U tuzi i suzama zbog Halida bio je i Zagreb.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Priliku za oproštaj od Halida nisu propustili ni brojni Riječani.
| Foto: pixel
U čast legendarnom pjevaču na ulice su izašle i tisuće Splićana.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Gradovima diljem regije se pridružio i Osijek.
| Foto: čitatelj/24sata
