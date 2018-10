Velika podrška: Meghan će na porođaju imati 22 'pomagača'

Vojvotkinja od Sussexa Meghan Markle (37) u ponedjeljak je stigla u Australiju i prvi dan kraljevske turneje javnosti otkrila lijepe vijesti da očekuje bebu. Potom je s dvora došla i službena obavijest.

Kraljevska beba stiže na proljeće, a prinova biti će sedmi u nasljedstvu za prijestolje. Meghan se u trudnoći mora pridržavati strogih kraljevska pravila.

Foto: Arthur Edwards/Press Association/PIXSELL

Da je smjela s princem Harryjem (34) otputovati na 16-dnevnu turneju po Australiji, Novom Zelandu i okolnim otocima, Meghan je morala tražiti posebnu dozvolu i to tek nakon što joj je u 12. tjednu trudnoće napravljen ultrazvuk, koji je pokazao da je s trudnoćom sve u najboljem redu.

Foto: Geoff Pugh/Press Association/PIXSELL

No, nakon što se vojvotkinja vrati u svoj dom, na daljnja prekooceanska putovanja morati će zaboraviti. Za Meghan će to biti posebno teško jer joj majka živi u Americi. No ako se ona, kako se nagađa, preseli u London da bude bliže svojoj kćeri, i to će pravilo biti lako poštivati.

Foto: pool/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Na porodu Meghan će imati dva porodničara, tri babice, tri anesteziologa, četiri člana kirurgije, dvoje pomagača, četiri pedijatra, laboratorijskog tehničara za krvne pretrage i tri menadžera. Kako objašnjavaju iz palače, za pripadnike kraljevske obitelji svi su ti ljudi prijeko potrebni. Na isti način bila je zbrinuta i njena šogorica, vojvotkinja od Cambridgea Kate Middleton (36) kada je bila trudna.

Prije negoli se i službeno javnosti otkrije da je beba rođena, sve o malom nasljedniku ili nasljednici prva će doznati kraljica Elizabeta II. (92). Kraljevski protokol zahtijeva da kraljica mora prva saznati da je beba rođena, i to puno prije svih ostalih.

Baš kao Kate i princ William (36), o spolu djeteta neće se znati sve dok se ne rodi. Od toga će, kao i od odabira imena, zasigurno najviše profitirati kladionice.

Foto: Steve Parsons/Press Association/PIXSELL No, svijet će idućih nekoliko mjeseci nagađati i ostavljati novac na kladionicama, pogađajući ime nasljednika ili nasljednice, jedina stvar koja je već sada poznata je da će prinova imati najviše četiri imena. Sam princ Harry ima četiri imena - Henry Charles Albert David - dok troje djece princa Williama i Kate Middleton imaju tek tri.

Ono po čemu se trudnoća i sve vezano oko nje razlikuje od čak tri trudnoće i poroda Kate to je da će princ Harry i Meghan Markle imati puno više manevarskog prostora i sve će biti opuštenije jer je mala šansa da će njihovo dijete naslijediti tron. Upravo zbog toga pri odabiru imena ne moraju birati ono kraljevskog porijekla.

Foto: Victoria Jones/Press Association/PIXSELL

Već su krenula nagađanja oko imena buduće kraljevske prinove.Najmanji dobitak na uloženi novac čeka vas ukoliko uplatite na imena Alexander i Alice. Na deset uloženih kuna možete 'poduplati' dobitak. Kod muških imena slijede Arthur s koeficijentom tri, Philip i Albert s koeficijentom šest, a ako uložite na ime Nicholas, možete udeseterostručiti svoj ulog.

Kod ženskih imena, osim imena Alice, najveći favoriti su Victoria i Mary (koeficijent četiri), Isabella (koeficijent šest), a ako Harry i Meghan odluče nazvati bebu po prinčevoj pokojnoj majci Diani, i vi na to ime uložite novac, na deset uloženih kuna možete zaraditi čak 500 kuna.

Foto: Instagram royal

Od tradicionalnog baby showera, koji je organizira u Americi, za članove kraljevske obitelji takvo što je nedopustivo. Budući da su iznimno bogati, bilo bi neprimjereno da organiziraju raskošne zabave uoči rođenja djeteta i primaju skupocjene poklone jer si sve to mogu priuštiti i sami.