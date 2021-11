Jay je na svom profilu podijelio odbrojavanje do premijere svog novog filma 'The Harder They Fall', a pratio je samo svoju suprugu. Bio je aktivan nešto više od jednog dana

Reper i producent Jay Z (51) prvi se put pridružio društvenoj mreži Instagram u utorak navečer, a jutros profila više nije bilo. - Jay Z je napravio Instagram, pa ga obrisao. I neka je! - komentirali su obožavatelji na društvenim mrežama. POGLEDAJTE VIDEO: Jay je u vrlo kratkom roku prikupio 2.4 milijuna pratitelja, a ubrzo je shvatio da ta društvena mreža ipak nije za njega. Na Insta storyjima podijelio je odbrojavanje do premijere svog novog filma 'The Harder They Fall', Westerna koji će izaći na Netflixu. Pratio je samo svoju suprugu Beyonce, koja je također pratila samo njega. Sad ponovno opet ne prati nikoga, dok nju prati 217 milijuna ljudi. - To što oni prate samo jedan drugoga je najslađa stvar ikad! - napisala je jedna od obožavateljica. Oduševljenje fanova ubrzo je splasnulo, čim su shvatili da se Jay predomislio oko Instagrama.