Veliki vodič za koncerte i svirke diljem Hrvatske ovog vikenda

Petak donosi sjajan start. Tvornica kulture otvara vrata s Mileom Kekinom, domaćinom koji uvijek pretvori dvoranu u veliku zajedničku pjesmu. U Boogaloou se pali dvodnevni dernek Brkova, pravi recept za skakanje bez kočnica. Za simfoničare je u Lisinskom Crveni ciklus Zagrebačke filharmonije, pod palicom Dennisa Russella Daviesa, večer za finu dozu klasike i preciznog rasta energije. Zadar ne miruje, Jakov Jozinović puni Višnjik i vraća pop romantiku na velika vrata. Rijeka drži klupski ritam, Sonas X preuzima Pogon i vuče prema plesnom podiju. Zagreb nudi još jednu stanicu za radoznale, KIOSK pop up u Kabinetu miješa umjetnost i zvuk, dok Split diže scenu u Domu mladih s Planet Dom programom, kreativnim križanjem žanrova i energije. Petak izgleda kao putovnica za sve ukuse, od dvorane do alternativnog skloništa.

Vinkovci: Jakov Jozinović održao koncert u svom rodnom gradu u sklopu Vinkovačkih jeseni | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL



Subota je raspašoj. U Areni Zagreb Senidah slaže svoj veliki pop spektakl, svjetla, bass i bezbroj singalong momenata. U Tvornici je nostalgija i srce na mikrofon, Jasna Zlokić vraća vremeplov na pozornicu i puni glasnice publike. Hip hop pionir Grandmaster Flash stiže u Boogaloo, sat povijesti i prakse DJ kulture uživo, ljudi će pričati o tom setu. Lisinski subotom ide punim sjajem, Camerata Vienna Milano, Jurek Dybał i Xavier de Maistre slažu ozbiljan koncertni doživljaj. Rijeka ima rock pogon, Kojoti stižu uz TV Eye i dižu temperaturu u Pogonu. Zagreb voli eksperiment, Visible Loops okupira Centar kulture Ribnjak, a u Travnom svira Ritam Kluba mladih, Slow Cured i Rens Argoa nose gitaristički žar. Obiteljima je tu Priča o sloniću Babaru u Maloj dvorani Lisinskog, edukacija i glazba idu ruku pod ruku. The Garden Taproom slavi devet godina hohcajta, pravi kvartovski puls i bratske čaše. U crkvi Sveta Mati Slobode festival Mater Libertatis diže glas duhovnoj glazbi. I još jedna simpatična intervencija, točno u podne Zagrebu svira Dementronomes ispred HNK, gradski ritam u punom profilu. Ako ste propustili Brkove u petak, Subota ih vraća u Boogaloo. Subota je dan kad se teško odlučiti, najbolje je krenuti ranije i uhvatiti više valova.

Foto: Božidar Banov/La Playa



Nedjelja nudi finale s klasom i gitarom. Jethro Tull u Lisinskom, to je povijest rocka s flautom koja i dalje reže zrak, koncert koji se pamti. Tvornica zaključava vikend s Burn Out programom, The Hahas and The Blablas i How Yes No podsjećaju zašto je klub institucija nezavisne scene. U Blagoju Bersi svira Tambura klasik, akademska posveta Uhliku koja zlatnim koncem spaja tradiciju i suvremenost. Nedjelja je za one koji vole stati, poslušati i otići kući s dobrim osjećajem da je vikend imao priču. Zagreb, Split, Rijeka, Zadar i Šibenik ovaj put igraju kao uštimani bend, a publika je glavni refren. Birajte tempo, složite rutu i vidimo se pod reflektorima.



Petak:

Mile Kekin - Tvornica kulture – Tvornica kulture, Zagreb

Brkovi - Boogaloo – Boogaloo, Zagreb

Jakov Jozinović - Zadar, SC Višnjik – Sportski centar Višnjik – Velika dvorana Krešimira Ćosića, Zadar

Zagrebačka filharmonija - Crveni ciklus: Dennis Russell Davies – Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog – Velika dvorana, Zagreb

Sonas X - Pogon – Pogon, Rijeka

KIOSK 2027. pop-up event – Kabinet, Zagreb

Planet Dom 2026. – Dom mladih Split, Split

Zagreb: Aleksandra Prijović bila je gošća na koncertu Jakova Jozinovića | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL



Subota:

Jasna Zlokić - Tvornica kulture 2026. – Tvornica kulture, Zagreb

Senidah: Welcome to My World - Arena Zagreb – Arena Zagreb, Zagreb

Zvjezdan Ružić: A Storm in a Teacup - HNK Šibenik – Hrvatsko narodno kazališe u Šibeniku, Šibenik

Grandmaster Flash u Boogaloou – Boogaloo, Zagreb

Lisinski subotom: Camerata Vienna Milano, Jurek Dybał, Xavier de Maistre – Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog – Velika dvorana, Zagreb

Kojoti - Pogon + TV Eye – Pogon, Rijeka

Visible Loops - Centar kulture Ribnjak – Centar kulture Ribnjak, Zagreb

Vasil Hadžimanov Band ft. Vasko Atanasovski – Hrvatski dom Split – Koncertna dvorana Ive Tijardovića, Split

Ritam Kluba mladih: Slow Cured i Rens Argoa – Kulturni centar Travno, Zagreb

Priča o sloniću Babaru - Edukativni glazbeni program za djecu – Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog – Mala dvorana, Zagreb

9 godina hohcajta - The Garden Taproom – The Garden Taproom, Zagreb

Festival Mater Libertatis 2026. - Crkva sveta Mati Slobode – Crkva Sveta Mati Slobode, Zagreb

5 do 12: Dementronomes – Ispred HNK, Zagreb

Brkovi - Boogaloo – Boogaloo, Zagreb



Nedjelja:

Jethro Tull u Lisinskom – Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog – Velika dvorana, Zagreb

Burn Out: The Hahas and The Blablas i How Yes No – Tvornica kulture, Zagreb

Tambura klasik: Akademija, HRT i MIC u čast Uhliku – Koncertna dvorana Blagoje Bersa, Zagreb

*uz korištenje AI-ja