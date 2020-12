Nakon dvanaest tjednih ciklusa došlo je vrijeme da saznamo tko će postati pobjednik sedme sezone 'Farme' i otići kući bogatiji za iznos od pola milijuna kuna. U večerašnjoj, posljednjoj emisiji gledatelje očekuje troboj superfinalista.

- U superfinalu se nalaze tri najjača farmera, dva farmera i jedna farmerica i to će biti sraz titana - uvjerena je superfinalistica Dora koja ističe kako njezin put do samog kraja nije bio niti malo lagan.

POGLEDAJTE VIDEO: Novi kandidati na Farmi

- Najteže mi je bilo i najizazovnije kada su me vidjeli kao najjaču protivnicu, uzeli na zub, 'zajašili' me sa svih strana, počeli 'šamarati', a trebalo je ostati na nogama - otkrila je Dora koja se u proteklih dvanaest tjedana tri puta našla u dvoboju. Prvoga puta pobijedila je Josipa i to zajedno s Princeom, drugi put izbacila je Zdenku, a treći Katarinu te se tako plasirala u superfinale showa.

Dora nikada nije bila izabrana za gazdaricu Farme, ali je zato dva puta bila izabrana za igru imuniteta te je oba puta i pobijedila, odnosno osvojila imunitet.

- Bit ću otvorena, direktna i iskrena i reći da najviše ja zaslužujem biti pobjednica iz razloga što je vrijeme da žena bude pobjednica Farme i da se pokaže ženska snaga i što sve ona može, nebitno koliko si velik, jak, snažan fizički, um je ipak onaj koji mora biti jači, a to je ono što sam ja ovdje pokazala. Za sve žene, pobjeda će biti njima posvećena - istaknula je Dora.

Za razliku od nje, superfinalist Prince čak dva puta našao se u ulozi gazde, dva puta u igri imuniteta iz koje je jedanput izašao kao pobjednik. Prije velike završnice Prince se također tri puta borio u duelu. Prvi put pobijedio je Zdenku i na farmu se vratio kao gazda, drugoga puta u dvoboju se borio u paru s Dorom te tako izbacio Josipa i Maju, a treći put pobjedom protiv Saše izborio je svoj ulazak u veliko finale showa.

- Kada sam tek došao na farmu, bio me je strah, jako. Razmišljao sam da li mogu uopće daleko dogurati - otkrio je Prince te zaključio: 'Došao sam ovdje na farmu da pobijedim, želim da moja obitelj u Africi bude ponosna na mene što sam dogurao toliko! Nije slučajno da sam u superfinalu. Borio sam se s titanima. S razlogom sam došao ovdje!'

Tomislavov put do superfinala također je bio popločan brojnim izazovima. Jednako kao i njegovi suparnici u završnoj borbi, atmosferu iz arene osjetio je tri puta. Prvi put borio se s Kristinom Mandarinom, drugi put za drugog duelista izabrala ga je Sanja, a trećeg puta preko dvoboja izborio je svoj povratak na farmu s tajne lokacije.

- Mogu zamisliti sebe kao pobjednika i vidim se kao pobjednika, ali bez obzira na to, ja se tako osjećam već neko vrijeme. Bilo bi lijepo pobijediti u finalu i to bi bila samo potvrda za sve ono što sam radio ovdje i koliko sam sebe dao - otkrio je Tomislav koji je u posljednjem tjednu bio i gazda farme.

- Mislim da sam dao maksimum od sebe, puno puta i više od toga u apsolutno svakom zadatku koji je bio pred nama. Bio sam iskren prema svim ovim ljudima, prolijevao sam tu krvi i suza, trudio se napraviti ljudima oko mene da im je ugodno, da se smiju, bio sam nekad i sam kao cucak, pobijedio sam u apsolutno svakom duelu u kojem sam bio. Mislim da sam zaslužio kako god da okreneš - zaključio je.